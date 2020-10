عید میلاد النبیﷺکے موقع پر پی آئی اے کا سعودی عرب آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے شاندار اعلان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان انٹرنیشنل ائیرلائنز نے عید میلاد النبی ﷺ کی خوشی میں حجاز مقدس جانے اور آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کردیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پی آئی اے نے بتا یا کہ 12ربیع الاول تک جدہ اور مدینہ منورہ کے مسافروں کو کرایوں میں 12 فیصد رعایت دی جائےگی اور حجازمقدس کے مسافر 12 کلو اضافی سامان بھی لے جاسکیں گے۔پی آئی اے نے بتایا کہ خصوصی پیکج کا اطلاق مدینہ منورہ اور جدہ سے واپس آنے والے مسافروں پر بھی ہوگا۔

On the auspicious occasion of Eid Milad un Nabi, PIA offers 12% discount on all flights to and from Jeddah and Medina with additional 12 Kg baggage allowance. Valid for travel between 1-12 Rabi ul Awwal. pic.twitter.com/dPg6c8Ttk9