وزیراعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشترکو کورونا وائرس ہو گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ثانیہ نشتر کا کوروناٹیسٹ مثبت آگیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے بتایا کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کرلیا ہے،اپنی ذمہ داریاں اب گھر بیٹھ کر پوری کروں گی۔

I have tested positive for COVID 19 and am isolating myself. I have mild symptoms and will, therefore, continue to work from home