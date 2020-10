قومی کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیے جانے پر شاداب خان کا بیان بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) شاداب خان نے زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیے جانے کو اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا ہے۔زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیے جانے پر آل راونڈر شاداب خان نے سماجی رابطے کے ذریعہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔

شاداب خان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، پاکستان کے لیے کھیلنا میرے لیے خواب تھا لیکن نائب کپتان بن جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، میں سو فیصد کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا اور بطور نائب کپتان بابر اعظم سے تعاون اور بھرپور مدد کروں گا۔

Honoured to be Pakistan’s vice-captain in ODIs and T20Is. It was my dream to play for my beloved country, to become the vice captain was unimaginable but dreams do come true. I will give my 100% and try to support and help our captain @babarazam258. #PakistanZindabad pic.twitter.com/unHVG5TMtQ