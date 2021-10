ویسٹ انڈیز کیخلاف پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ کے دوران بھارتی ٹیم بھی گرائونڈ میں پہنچ گئی اور پھر ۔ ۔ ۔ ویسٹ انڈیز کیخلاف پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ کے دوران بھارتی ٹیم بھی گرائونڈ میں ...

ابوظہبی (ویب ڈیسک) آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ سے وارم اپ میچ کیلئےبھارتی ٹیم اس وقت گراؤنڈ پہنچی جب پاکستان ٹیم ، ویسٹ انڈیز کیخلاف بیٹنگ کررہی تھی اور اسٹرائیک پر کپتان بابر اعظم تھے۔بھارتی کرکٹ ٹیم نے گراؤنڈ میں بابر اعظم کو بیٹنگ کرتے اور ففٹی مکمل کرتے دیکھا ۔

اس سارے منظر پر سوشل میڈیا پر بھی فینز نے دلچسپ تبصرے کیے۔کسی نے کہا کہ بھارت سے کچھ فینز بابر اعظم کو دیکھنے آگئے تو کسی نے اس حوالے سے دلچسپ میمز بنادیں ۔

خیال رہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو وارم اپ میچ میں7 وکٹوں سے شکست دے دی تھی۔واضح رہے کہ میگا ایونٹ میں 24 اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دبئی کرکٹ سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔