 12 ربیع الاوّل کی مناسبت سے مولانا طارق جمیل کا پیغام سامنے آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) معروف مبلغ مولانا طارق جمیل نے 12 ربیع الاوّل کی مناسبت سے اپنا پیغام جاری کیا ہے۔

روزنامہ جنگ کے مطابق مولانا طارق جمیل نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو رحمت بناکر بھیجا ہے۔

Allah Almighty sent Prophet ﷺ as mercy for mankind, now it is the duty of entire Ummah to spread this mercy.#tariqjamil