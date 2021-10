بھارت میں شدید بارشیں اور لینڈسلائیڈنگ، لیکن دولہا دلہن کیسے مندر پہنچے؟ ہنسی روکنا مشکل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست کیرالہ میں شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں اب تک درجنوں افراد موت کی وادی میں جاچکے ہیں جبکہ نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہوچکا، تباہی کی خبروں کے درمیان ایک جوڑے کی خوشگور تصویر منظرعام پر آئی ہے، سیلاب کے ہنگامی حالات میں آکاش اور ایشوریہ کی شادی ہوگئی۔

شادی کی رسومات کی ادائیگی کے لئے مندر میں جانا تقریبا ناممکن تھا جسے دولہا اور دلہن نے اپنی ذہانت سے ممکن بناڈالا، ہیلتھ ورکر جوڑے نے سیلابی صورت حال کے باعث امدادی ٹیم سے مدد لینے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت شادی خانہ پہنچنے کی ٹھانی اور کھانا پکانے کے بڑے برتن کو بطور کشتی استعمال کرتے ہوئے سب کو حیران کردیا۔

#WATCH | A bride and a groom in flood affected Alappuzha of Kerala were ferried to Panayannurkavu Devi Temple, Thalavady in a cooking vessel for their wedding. Bride Aishwarya, a resident of Ambalapuzha, & groom Akash, a resident of Thakazhi, are both health workers in Chengannur pic.twitter.com/pBFvLHilF4