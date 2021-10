ورلڈ کپ میں پاک بھارت مقابلے سے قبل شعیب اختر اور ہربھجن سنگھ آپس میں الجھ پڑے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاک بھارت مقابلے سے پہلے راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر اور بھارتی سپنر ہر بھجن سنگھ آپس میں الجھ پڑے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے ہربھجن سنگھ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ہربھجن کو ’سب کچھ جاننے والا‘ قرار دیا۔

With Mr. I know it all @harbhajan_singh in Dubai for a pre discussion about the mother of all competitions. #Dubai #Pakistan #India #worldcup pic.twitter.com/40VS5vEMqB

بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ بھی محاذ سے پیچھے نہ ہٹے اور جوابی ٹویٹ میں لکھا ،ٹیسٹ کرکٹ میں 400 وکٹیں لینے والا، 200 وکٹیں لینے والے زیادہ ہی جانتا ہوگا۔

When u have 400 plus test wickets am sure you know more about cricket then someone with less then 200 wickets ???? ????????‍♂️ https://t.co/jXvdiYLyoE