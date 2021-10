"بالی ووڈ کے 2 خان بی جے پی کی ہٹ لسٹ پر، جلد جیل جاسکتے ہیں" تہلکہ خیز دعویٰ

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت سے تعلق رکھنے والے فلمی ناقد کمال راشد خان (کے آر کے) نے دعویٰ کیا ہے کہ بالی ووڈ کے دو خان بہت جلد جیل کی سلاخوں کےپیچھے ہو سکتے ہیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں کے آر کے کا کہنا تھا کہ ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے بالی ووڈ کے دو خانوں کو اپنی ہٹ لسٹ پر رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک خان ایسا ہے جو پہلے ہی کچھ کیسز میں الجھا ہوا ہے، وہ بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاسکتا ہے۔

خیال رہے کہ گزشتہ دنوں شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے منشیات کے کیس میں گرفتار کیا تھا۔ آریان خان کو جب کروز شپ سے گرفتار کیا گیا تو انہیں پکڑ کر منتقل کرنے والا بی جے پی کا ایک کارکن تھا جس کے بعد مودی سرکار پر سوالات اٹھ گئے۔

According to my sources 2 more khan stars are on the hit list of #BJP and that star is the very next target of #BJP who is already having few cases. He might go to jail soon!