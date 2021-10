آریان خان منشیات کیس، عامر خان نے اس بارے میں کیا کہا؟ جان کر شاہ رخ کے مداحوں کو بے حد افسوس ہوگا آریان خان منشیات کیس، عامر خان نے اس بارے میں کیا کہا؟ جان کر شاہ رخ کے مداحوں ...

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے فلمی ناقد کمال راشد خان (کے آر کے) نے دعویٰ کیا ہے کہ بالی ووڈ فلم انڈسٹری بظاہر ایک فیملی کی طرح نظر آتی ہے لیکن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ آریان خان کیس میں دیکھنے کو ملا جب عامر خان، اجے دیوگن اور اکشے کمار نے انتہائی منفی رویہ اپنایا۔

کمال خان کے مطابق اجے دیوگن اور شاہ رخ خان نے مل کر پان مصالحہ کی کمرشل شوٹ کرنی تھی۔ شاہ رخ خان اپنے بیٹے کے کیس میں الجھنے کی وجہ سے شوٹنگ نہیں کرسکے لیکن اجے دیوگن نے کہا کہ انہیں شاہ رخ خان کے ذاتی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ شوٹنگ کیلئے آگے کی تاریخ نہیں دے سکتے اس لیے مقررہ تاریخ پر ہی شوٹنگ کرنا ہوگی۔ اس کے بعد اجے دیوگن نے کمرشل میں اپنا حصہ شاہ رخ خان کے بغیر ہی شوٹ کروایا۔

According to reports Ajay Devgn did shoot his portion for pan masala advertisement on the shoot date while #SRK canceled shoot. Ajay told to producers that he has nothing to do with SRK’s personal problem. So he can’t give another date for the shoot. Fair enough! This is family! — KRK (@kamaalrkhan) October 19, 2021

کے آر کے کےمطابق ایک دوست نے اکشے کمار سے کہا کہ وہ آریان خان کے کیس میں شاہ رخ خان کی مدد کریں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ شاہ رخ کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کی حمایت بھی نہیں کرتے، اس کے بیٹے نے غلط کیا ہے تو اسے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا۔

کمال راشد کے مطابق جب عامر خان سے شاہ رخ خان کیلئے آواز اٹھانے کو کہا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہ تو میں شاہ رخ کا دوست ہوں اور نہ ہی اس کا پڑوسی، اس لیے مجھے اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔

When one friend asked Amir for his support to SRK so he said- I am not SRK's friend neither a neighbor, so I have nothing to do with all this. Fair enough! This is Bollywood family. Very good family. I am loving it.????
— KRK (@kamaalrkhan) October 19, 2021

فلمی ناقد کا کہنا تھا کہ آریان خان کیس نے یہ ثابت کردیا ہے کہ بالی ووڈ ایک فیملی نہیں ہے، ہر بالی ووڈ والا اپنے نفع نقصان کیلئے سب کچھ کرتا ہے، اصل میں یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ، ایک دوسرے کو خوش اور کامیاب نہیں دیکھ سکتا۔

Aryan khan case has proved that Bollywood is not a family. Every Bollywood Wala does everything according to his own profit and loss. Actually they hate each other. One doesn't want to see another successful and happy. Fair enough!
— KRK (@kamaalrkhan) October 19, 2021