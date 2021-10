عمان کی طرف سے بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ کرنے والے فیاض  بٹ کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ آپ بھی جانیے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)عمان کی طرف سے بنگلہ دیش کے خلاف بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ کرنے والے فیاض بٹ کا تعلق پاکستان سے ہے۔

باولنگ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے فیاض بٹ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف سے انڈر 19 ٹیم کی نمائندگی کرچکے ہیں اور انڈر 19 ورلڈکپ بھی کھیل چکے ہیں۔ فیاض بٹ انڈر19 ٹیم میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، احمد شہزاد کے ساتھ کھیلے تھے۔فیاض بٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان میرے آئیڈیل ہیں، آسڑیلوی باؤلر بریٹ لی بھی مجھے کافی پسند ہیں۔ انڈر 19 ورلڈکپ میں شرکت کے بعد میں نے اپنے ایکشن کو بدلا جس سے مجھے تیز باؤلنگ کرنے میں مدد ملی۔

واضح رہے کہ فیاض بٹ نے بنگلہ دیش کے خلاف بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار اوورز میں 30 رنز دیکر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

Trivia: Fayyaz Butt, who is playing for Oman in the T20 World Cup, represented Pakistan in U19 World Cup 2010 in New Zealand. In the quarter-final that Pakistan won against India, he took 4 wickets, including KL Rahul and Mayank Agarwal. #T20WorldCup