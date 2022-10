او آئی ایس 60 ایم پی فرنٹ کیمرہ فون20 زیرہ انفینکس فروخت کیلئے دستیاب او آئی ایس 60 ایم پی فرنٹ کیمرہ فون20 زیرہ انفینکس فروخت کیلئے دستیاب

لاہور (پ ر)دنیا کے پہلےOIS MP 60 فرنٹ کیمرہ کے ساتھ 20 Infinix ZEROکی آج ملک بھر میں فروخت جاری ہے۔ آپٹیکل امیج ا سٹیبلائزیشن اورالیکٹرونک امیج اسٹیبلائیزیشن کو سپورٹ کرنے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیمرہ فون ہے جوکہ ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔20 Infinix ZERO ملک بھرکے آؤٹ لیٹس پر /-56,999 روپیکی شاندارقیمت پرمارکیٹ میں اور خصوصی طور پر Infinixآفیشل ای کامرس اسٹور – Xpark پر دستیاب ہے! 20 Infinix ZERO کا 60MP فرنٹ کیمرہ سب سے مستحکم Vlogکیمرہ ہے جو طاقت ورہارڈ ویئر پر مبنی آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن (OIS) اور الیکٹرانک امیج سٹیبلائزیشن (EIS) پیش کرتا ہے لیکن صارفین کو ویڈیوز بنانے اور تصاویر لینے کے لیے ڈوئل امیج اسٹیبلائزیشن کو ان لاک کرنے کے لیے الٹرا اسٹیبلٹی موڈ کو آن کرنا پڑے گا۔ 20 Infinix ZERO آٹو فوکس اور سپر نائٹ موڈ سے بھی لیس ہے جو ہر بار درستگی کے ساتھ فوٹو کیپچر کرتا ہے۔ 20 Infinix ZERO پاکستان میں اپنی نوعیت کے پہلے پروسیسر کے ساتھ شاندار ہے۔ اس میں ایک ہائی پاورڈ 6nm پروسیسر Helio G99 ہے۔

، جو بجلی کے کم خرچ کے ساتھ چپ کو انتہائی موثر کارکردگیفراہم کرتاہے۔ دوسری طرف20 Infinix ZERO کا 108MP بیک کیمرہ بھی فوٹو گرافی کے شوقین افراد کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔20 Infinix ZERO اپنے الٹرا سموتھ ڈسپلے پر مشتمل ایک شاندار ڈیوائس ہیجو کم وزن ہونے کے باعث کسی بھی وقت کہیں بھی لی جائی جا سکتی ہے۔ 20 Infinix ZEROکی زبردست 45 W سپر چارج mAh 4500 بیٹری اس فون کے نان سٹاپ گیم پلے سے لطف اندوز ہونے اور موسیقی سننے کے قابل بناتی ہے۔ 20 Infinix ZERO بیشتررنگوں میں دستیاب ہے جن میں Space Grey، Glitter Gold، Green Fantasyشامل ہیں۔20 Infinix ZERO ملک بھرکی مارکیٹس میں 56,999 روپے میں دستیاب ہے۔