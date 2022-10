ڈیرہ مہیں پین کا مطالبات کی منظوری کیلئے کے پی کے حکومت کو1 ہفتہ کی ڈیڈ لائن ڈیرہ مہیں پین کا مطالبات کی منظوری کیلئے کے پی کے حکومت کو1 ہفتہ کی ڈیڈ لائن

ڈیرہ مہیں پین کا مطالبات کی منظوری کیلئے کے پی کے حکومت کو1 ہفتہ کی ڈیڈ لائن

ڈیر ہ اسماعیل خان(بیورورپورٹ)پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک(پین)ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت نے اپنے مطالبات کی منظوری کیلئے خیبر پختونخوا حکومت کو 1ہفتے کا الٹی میٹم دیدیا، اگر مطالبات منظور نہ ہوئے توخیبر پختونخوا اسمبلی اور خیبر پختونخواہ پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی(PSRA) کے دفترکا گھیراؤ کرینگے۔ ان خیالات کا اظہار پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک(پین)ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت کے زیر اہتمام ڈیرہ پریس کلب (ر)میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پین ڈیرہ کے صدر محمد ارسلان سدوزئی، ٹانک کے صدر شبیر احمد شاہ اور لکی مروت کے صدر عرفان اللہ نے کیا۔ اس موقع پر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے رہنما فرید خان، تحصیل پہاڑ پور کے صدر ریاض جاڑا و دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک(پین)ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر محمد ارسلان سدوزئی کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے خیبر پختونخواہ میں فروغِ تعلیم کیلئے مثالی کام کر رہے ہیں جس کی واضح مثال9ہزار سے زائد نجی تعلیمی اداے اس وقت 60 فیصد سے زائد طلبا وطالبا ت کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔حکومتی بے بسی کے با وجود نجی شعبے میں چلنے والے نجی تعلیمی ادارے تعلیمی کمی کو پورا کر رہے ہیں لیکن افسوس کی با ت یہ ہے کہ حکومت کا 60فیصد بوجھ بانٹنے والے نجی تعلیمی سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی بجا ئے حکومت ہر سطح پر ان اداروں کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔جس کی حالیہ مثال حکومت خیبر پختونخواہ کی طرف سے2017میں صوبائی اسمبلی کے ذریعے قائم کی جانے والی خیبر پختونخواہ پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی(PSRA)کے ایکٹ میں مجوزہ تعلیم دشمن ترامیم (کالا قانون)کو صوبائی کابینہ سے منظور کرانا ہے۔ جو کا بینہ کی منظوری کے بعد اب اسمبلی سے منطور کرایا جائے گا۔PSRAکے ڈیٹا کے مطابق صوبے میں تقریبا 8600سکول رجسٹرڈ ہیں جن میں سے 72فیصدسکول 1000سے کم ماہانہ فیس لیتے ہیں ان کالے قوانین کا مقصد کم فیس والے اداروں کو بند کرنا اور کم ا مدنی والے افراد کے بچوں کو کم فیس میں معیاری تعلیم و تربیت سے محروم کرنا ہے۔ اس سے صوبے کے ہزاروں سکول بند ہو جائیں گے اور لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ نجی تعلیمی شعبہ سے متعلق کوئی بھی ترمیم نجی تعلیمی شعبہ کی مشاورت کے بغیر ناقابل قبول ہے۔اسکے علاوہحکومت خیبر پختونخوا نے پرائیویٹ سکولز کو رجسٹرڈ اور ریگولیٹ کرنے کیلئے 2017میں اسمبلی ایکٹ کے ذریعے پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی PSRA کا قیام عمل میں لایا۔PSRAمیں نجی شعبہ کی نمائندگی کیلئے چار منتخب ممبران بذریعہ الیکشن چنے گئے۔ ان ممبران نے پرائیوٹ سیکٹر کیلئے بہتر قانون سازی میں اپنا کردار ادا کیااوراس کے ساتھ رجسٹریشن ڈرائیوز میں ہزاروں سکولوں کو رجسٹرڈ کرانے میں PSRAکی مدد کی۔ ان ممبران کی تین سالہ مدت جنوری 2021 میں مکمل ہو چکی ہے 1سال10 ماہ سے ان کے الیکشن نہیں کروائے گئے۔جس شعبے کیلئے PSRAقائم کی گئی اس شعبے کی نمائندگی کے بغیر اتھارٹی غیر قانونی طور پر چلائی جا رہی ہے۔ فوری طور پرمنتخب ممبران کے الیکشن کروائے جائیں تاکہ اتھارٹی کا کورم پورا ہو اور اس کی قانونی حیثیت بحال ہو۔ انہوں نے کہا کہ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایجوکیشن BISEs ریفارمز کمیٹی میں نجی تعلیمی شعبہ جو کہ صوبے کے 60 فیصد سے زائد بچوں کو تعلیم دے رہا ہے کی شمولیت اور مشاورت نہ ہونا انصاف نہیں۔ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایجوکیشن کے قانون بورڈ کلینڈر کے سیکشن 5 (vii)(viii)(ix)(x)کے مطابق بورڈ آف ڈائیریکٹر ز میں سکولز سے ایک مرد اور ایک خاتون اور کالجز سے بھی ایک مرد اور ایک خاتون کو بذریعہ انتخاب شامل کیا جاناضروری ہے۔ جبکہ بورڈز میں یہ ممبرز نہیں ہیں۔سرکاری اور پرائیویٹ شعبہ کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دونوں کے بہتر مفاد کیلئے پرائیویٹ اور سرکاری شعبوں کی علیحدہ نمائندگی کیلئے چار چار ممبران رکھے جائیں۔KBCCمیں بھی دو نمائندے نجی شعبہ سے لئے جائیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہحکومتی احکامات اور قومی نصاب کے مطابق بچوں کو تعلیمی سال میں مکمل نصاب پڑھانے کیلئے 240تعلیمی دن میسر آنا ضروری ہیں تاکہ ان کا کور س مکمل ہو سکے۔ جبکہ حکومتی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت بمشکل 140دن مل پاتے ہیں۔ہمارا مطالبہ ہے کہ بچوں کے اس تعلیمی نقصان کو روکنے کیلئے محکمہ تعلیم کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات دی جائیں۔تاکہ سرکاری اور نجی اداروں میں پڑھنے والوں بچوں کو پورے240دن مل سکیں۔پین ڈیرہ کے صدر کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے'' ستوری دا پختونخوا'' ذہین اور مستحق بچوں کیلئے حکومت کا ایک زبردست پروگرام ہے جس میں صرف سرکاری سکولوں کے بچوں کو وظائف دیئے جاتے ہیں جبکہ صوبے کے اکثریت نجی تعلیمی اداروں میں کم آمدنی والے افراد کے بچے پڑھتے ہیں اس لئے نجی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ذہین اور مستحق بچوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔سرکاری اور پرئیویٹ سکولوں کے بچوں کیلئے الگ الگ میرٹ رکھا جائے۔ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن EEFکی جانب سے سکولوں کو بقایا جات جلد از جلد ادا کئے جائیں۔انہوں نے کہا کہسوات میں نجی سکول کی وین پر حملہ کرکے ڈرائیور کو شہید اور بچوں کو زخمی کرنے والے مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔حکومت کی جانب سے سکولوں میں کی جانی والی ویکسینیشن کمپین میں والدین کی جانب سے کی جانے والی انکار کو کسی بھی صورت میں سکول کاانکار نہ سمجھا جائے۔سیلاب سے متاثرہ نجی سکولوں کی بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایجوکیشن BISEs اور پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی PSRAکی اس سا ل کی تمام فیسیں معاف کی جائیں۔ان نجی تعلیمی اداروں پر لاگو تما م ٹیکسز سے چھوٹ دی جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہپرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک (PEN) صوبہ بھر میں بھر پور احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہی ہے اور فوری طور پر پر ائیویٹ سکو لز ریگو لیٹری اتھارٹی ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کو فوری طور پر واپس لینے اور دیگر مطالبات کو تسلیم کرنے کیلئے ایک ہفتے کا الٹی میٹم دے رہی ہے اور حکومت کو یہ باور کرا رہی ہے کہ ہم صوبائی سطح پر احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جارہے ہیں۔