شاہین کے یارکر نے افغانستانی اوپننگ بلے باز کو ہسپتال پہنچا دیا

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے تیز گیند باز شاہین شاہ آفریدی نے انجری کے بعد واپس آتے ہی اپنا کمال دیکھانا شروع کر دیا ہے، شاہین شاہ آفریدی نے اپنے پہلے ہی اوور میں افغانستان کے اوپننگ بلے باز رحمان اللہ گر باز کو یارکر مار کر میچ سے تو آؤٹ کیا ہی لیکن اب لگتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو گئے ہیں، کیونکہ شاہین نے افغانی بلے باز کو ہسپتال پہنچا دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق برسبین میں کھیلے گئے وار اپ میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر افغانستان کو بیٹنگ کی دعوت دی جو کہ افغانستانی اوپننگ بلے بازوں کیلئے کسی خوفناک خواب سے کم ثابت نہ ہوا، پاکستان کی جانب سے اٹیک شاہین شاہ آفریدی نے کیا جو کہ اپنے پہلے اوورز میں وکٹ لینے کیلئے مشہور ہیں اور آج بھی انہوں نے یہی کیا۔

شاہین شاہ آفریدی کا سامنا کرنے کیلئے کریز پر افغانستان کے اوپننگ بلے باز حضرت اللہ زرائی اور رحمان اللہ گرباز آئے ، رحمان اللہ گر باز جب شاہین شاہ آفریدی کرنے کیلئے سامنے آئے تو شاہین شاہ آفریدی نے برق رفتار گیند کرائی جو کہ سیدھی ان کے پاؤں پر لگی اور ایمپائر نے انہیں وکٹ اور گیند کے درمیان پاؤں اٹکانے پر آؤٹ ہونے کا اشارہ دیا لیکن افغانی بلے باز کو گیند کے سامنے اپنا پاؤں لانے کی اصل سزا انجرڈ ہونے کی صورت میں چکانی پڑی ، رحمان اللہ گر باز کو کندوں پر گراؤنڈ سے باہر لیکر جانا پڑا، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں شدید تکلیف کے باعث ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔

Gurbaz got injured by #ShaheenShahAfridi toe crusher yorker in Warm-up Match! Injury may be severe as he walks off immediately.

Gurbaz is one of the most reliable #Afghanistan batsman at moment.