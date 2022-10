افغان بیٹر کو شاہین کی گیند پاﺅں پر لگی تو میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑی بھی ڈریسنگ روم میں پتا لینے پہنچ گئے ، تصاویر جاری

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی کھلاڑی شاہین شاہ آفریدی کی گیند لگنے سے زخمی ہونے والے افغانستان کے اوپننگ بلے باز رحمان اللہ گر باز کی عیادت کیلئے میچ ختم ہونے کے بعد ڈریسنگ روم میں پہنچ گئے ، سوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر وائرل ہونے لگی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق برسبین میں کھیلے گئے وارم اپ میچ میں شاہین شاہ آفریدی نے اپنے پہلے ہی اوور میں افغانستان کے اوپننگ بلے باز رحمان اللہ گر باز کو آؤٹ کیا ، شاہین شاہ نے افغانی کھلاڑی کو یارکر مار کر آؤٹ کیا جو کہ سیدھا بیٹسمین کے پاؤں پر لگا جس سے وہ زخمی ہو گئے اور انہیں کندھوں پر اٹھا کر میدان سے باہر لایا گیا۔

میچ ختم ہونے کے بعد پاکستانی کپتان بابر اعظم اور شاہین شاہ خود افغانی کھلاڑی کا پتا لینے ڈریسنگ روم میں پہنچے اور سپورٹس مین سپرٹ کی مثال پیش کی ، جس کی تصاویر اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، واضح رہے کہ رحمان اللہ گر باز کو شدید تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

Shaheen Shah Afridi and Babar Azam with Rahmanullah Gurbaz after the game.

The Afghanistan opener injured his foot after a toe-crushing Shaheen yorker.#PAKvAFG | #T20WorldCup pic.twitter.com/puKJDMhpUV