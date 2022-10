بھارت کے ایشیا کپ میں پاکستان آنے سے انکار پر رمیز راجا کا رد عمل سامنے آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایشیا کپ 2023 میں پاکستان آنے سے انکار پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی )رمیز راجا کا ردعمل سامنے آگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ٹوئٹر پر رمیز راجا کی ایک ورچوئل گفتگو کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں ان سے صحافی نے بھارت کی جانب سے پاکستان آنے پر انکار سے متعلق سوال کیا ,صحافی کے سوال پر رمیز راجا نے کہا کہ ایشیا کپ یو اے ای منتقل نہیں کیا جائے گا، آپ ہمت تو پکڑیں، اتنے منفی کیوں ہیں آپ بھائی صاحب ، سب کچھ انڈیا نہیں ہے کچھ ہم بھی ہیں۔

یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کی جانب سے ایشیا کپ 2023 کے لیے اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے معاملے پر ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کو خط لکھا ہے جس میں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔

When the Chairman PCB Ramiz Raja was asked that if the Indian team does not come to Pakistan to play the Asia Cup, will Pakistan be ready to play at a neutral venue?

