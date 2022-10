نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کیا امریکی اداکار اور سابق ریسلر دی راک بھی پاک بھارت ٹاکرے کے بخار میں مبتلا ہوگئے ہیں؟۔

اپنی فلم بلیک ایڈم کی بھارت میں پروموشن کے سلسلے میں دی راک نے ایک ویڈیو کے ذریعے کرکٹ کی دنیا کے سب سے بڑے مقابلے کے حوالے سے اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا۔

دی راک نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جب سب سے بڑے حریف آپس میں ٹکرائیں گے تو دنیا ساکت ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک کرکٹ میچ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ وقت پاکستان اور بھارت کے مقابلے کا ہے۔

روایتی حریف پاکستان اور بھارت 23 اکتوبر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں ایک دوسرے کے مدمقابل آئیں گے۔

دونوں ٹیمیں اس سے پہلے دبئی میں ایشیا کپ کے میچز میں ایک دوسرے کے مدمقابل آئی تھیں۔

گزشتہ سال پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں پہلی مرتبہ بھارت کو 10 وکٹوں سے کراری شکست دی تھی۔

