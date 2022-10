نسیم شاہ نے محمد وسیم کو 100ڈالر کے چیلنج میں شکست دے دی

گابا(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا کے گابا سٹیڈیم میں پاکستانی کھلاڑیوں کے درمیان بال تھرو کا چیلنج ہوا۔فاسٹ باولر نسیم شاہ نے محمد وسیم کو گابا سٹیڈیم سے باہر بال تھرو کرنے کا چیلنج دیا۔اس موقع پر پاکستان ٹیم کے مینٹور میتھیو ہیڈن نے بھی محمد وسیم کو سپورٹ کیا۔محمد وسیم جونیئر سٹیڈیم سے باہر بال تھرو نہ کرسکے۔اس موقع پر گراؤنڈ میں بولنگ کوچ شان ٹیٹ اور بیٹنگ کوچ محمد یوسف بھی موجود تھے۔

Mohammad Wasim accepts the throw challenge from Matthew Hayden and Naseem Shah ☄️#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/beMX1Uh0Jn