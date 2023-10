بھارت سے شکست کے بعد محمد رضوان نے ’ ہمت ‘ کر کے ویڈیو بیان جاری کر دیا

حیدرآباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ٹاپ بولرز ہیں ، ٹیم کا مسئلہ آگاہی ہے جس میں سب سے اہم فیلڈنگ ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے محمد رضوان کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں بھارت سے شکست پر رضوان نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور ورلڈکپ میں ہر میچ اہم ہے اگرچہ بھارت سے میچ ہارگئے لیکن اس سے قبل ہم بھارت سے 2 میچ جیتے بھی ہیں۔

رضوان نے کہا کہ ورلڈکپ میں شریک تمام ٹیمیں اچھی ہیں اور پاکستان کے لیے ایک ایک میچ اہم ہے، پاکستان ٹیم اچھی ٹیم ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا بھر کی ٹیموں سے نچلے درجے پر ہیں ہمارا مسئلہ آگاہی کا ہے ، اس میں مسئلہ فیلڈنگ کا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ میں ہمیں اس چیز پر کیسے قابو پانا ہے۔

