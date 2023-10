"اب دنیا میں کوئی بھی درد محسوس نہیں کر رہا کیونکہ صرف اسرائیلی ہی انسان ہیں اور دوسرے لوگ انسان نہیں" بھارتی اداکار بھی بول اٹھے

ممبئی ( مانیٹرنگ ڈیسک ) معروف بھارتی فلمی ناقد و اداکار کمار راشد خان المعروف "کے آر کے " بھی فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف بول پڑے۔بالی وڈ کی فلموں پر تنقیدی تبصرے کرنے والے کے آر کے نے سوشل میڈیا سائٹ" ایکس" پر بیان جاری کیا اور لکھا ' اسرائیل کے حملے میں 500 فلسطینی شہید ہوئے، اب دنیا میں کوئی بھی درد محسوس نہیں کر رہا کیونکہ صرف اسرائیلی ہی انسان ہیں اور دوسرے لوگ انسان نہیں ہیں۔آج کی جدید دنیا میں یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کس مذہب کی پیروی کرنے والا ہے، سب انسان ہیں"۔

Israel attacked a hospital in Gaza and killed 500

people. And Now nobody in the world is feeling pain. Because only Israel people are humans and others not. It’s unacceptable in the modern world. A Human is human, whatever religion he follows.