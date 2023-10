نوازشریف کی ضمانت منظور ہونے پر شہبازشریف کا اہم بیان سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ ن کے قائد میاں نوازشریف کی اسلام آباد ہائیکورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور ہونے کے بعد سابق وزیراعظم شہبازشریف کا اہم بیان سامنے آگیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں شہبازشریف نے کہاکہ نوازشریف کو ایک من گھڑت کہانی کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا،نوازشریف کو مضحکہ خیز مقدمات میں پھنسا کر ناروا سلوک کیاگیا،شہبازشریف کا کہنا تھا کہ ضمانت ایک بنیادی حق ہے،اسلام آباد ہائیکورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کرتےہیں،انشا اللہ انصاف کا غلبہ ہوگا۔

The elected Prime Minister, Nawaz Sharif, was disqualified based on a fictitious and fabricated story. He was implicated in absurd cases and subjected to mistreatment. Any fair hearing would have established his innocence. Bail is a fundamental right, and we welcome the IHC…