نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ساڑھی کو فلسطینی پرچم سمجھنے پربھارتی اینکر نے اسرائیلی اہلکار کو جھاڑ پلادی، ہوا کچھ یوں کہ اسرائیلی انٹیلی جنس اسپیشل فورسز کے اہلکارنے بھارتی ٹی وی کی میزبان کے کپڑوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ فلسطینی پرچم والا لباس پہنے ہوئے ہیں مگر جان لیں کہ اسرائیلی پرچم غالب رہے گا۔

میزبان نے اسرائیلی اہلکار کو جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی دادی کی 105 ویں سالگرہ منانے کے لیے دادی ہی کی یہ سرخ اور سبز ساڑھی پہنی ہے۔

میزبان کا جواب سن کر اسرائیلی اہلکار نے ٹوکا کہ یہ کسی اور موقع کے لیے سنبھال کر رکھیں جس پر میزبان نے اسرائیلی اہلکار کو جھڑک دیا اور کہا وہ کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتیں کہ کیا پہننا ہے اور کیا کہنا ہے۔

Why are Indian media inviting warmongering Israeli right wing to legitimize Netanyahu’s genocide in Gaza? This Israeli right wing guy is so Islamophobic & paranoid that he attacks the anchor for wearing a green color sari! pic.twitter.com/lQyQxmQmMS