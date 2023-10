نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے، مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے، 21 اکتوبر کو پاکستان نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھے گا۔

مسلم لیگ ن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ماضی بھی مسلم لیگ ن تھی، حال بھی مسلم لیگ ن ہے اور مستقبل بھی مسلم لیگ ن ہے، نواز شریف کی واپسی کیلئے کارکنوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے۔نواز شریف پاکستان آکر دوبارہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، شہباز شریف نے نواز شریف کا بازو بن کر پارٹی کا پرچم سر بلند رکھا۔

رہنما مسلم لیگ (ن) نے کہا کہ شہباز شریف آپ نے اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ جو وفا نبھائی، 21 اکتوبر انہی وفاؤں کے صلے کا دن ہے۔

سابق وزیراعظم اور نوازشریف کے استقبال کی تیاریاں کے سلسلے میں لاہور میں مسلم لیگ (ن) کے ترانے کے اجراء کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسلم لیگ (ن) نے پارٹی کا نیا ترانہ جاری کردیا۔

PMLN Anthem to welcome @NawazSharifMNS Inshallah on 21st October