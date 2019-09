آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بیلجیئم کے تباہ ہونے والے ایف 16 طیارے سے ایجیکٹ کرنے والا پائلٹ ڈھائی لاکھ وولٹ کی تاروں میں پھنس گیا

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) بیلجیئم کا ایک ایف 16 طیارہ شمال مغربی فرانس میں گر کر تباہ ہوگیا، طیارہ تباہ ہونے پر پائلٹ نے ایجیکٹ کیا تو زمین پر لینڈ کرنے سے پہلے اس کا پیرا شوٹ بجلی کی ہائی وولٹیج تاروں میں پھنس گیا جس کے باعث پائلٹ کافی دیر تک لٹکا رہا۔

فرانس کے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ بیلجیئم کا ایف 16 طیارہ مشقوں کے سلسلے میں فرانس جارہا تھا، اس میں ہتھیار نہیں تھے لیکن جب یہ موربیہان ریجن میں داخل ہوا تو پلوویگنر نامی قصبے کے قریب گر کرتباہ ہوگیا۔ طیارہ تباہ ہونے سے پہلے اس میں موجود دونوں پائلٹس بحفاظت ایجیکٹ کرگئے ۔

A Belgian F-16 ... has been published on Rajneeti News - ... pic.twitter.com/t60WpxonCg

Emergency workers extracted the pilot safely after cutting off power in the area

ایف 16 سے ایجیکٹ کرنے والا ایک پائلٹ ڈھائی لاکھ وولٹیج کی ہائی ٹینشن تاروں پر لینڈ ہوا اور اس کا پیرا شوٹ ان میں الجھ گیا جس کے باعث پائلٹ پورے 2 گھنٹے تک وہیں پھنسا رہا جسے بعد ازاں ایمرجنسی سروس نے بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔

ایک مقامی خاتون کے مطابق ایف 16 طیارہ رہائشی علاقے میں ایک گھر کی چھت پر گرا جس کے باعث دیگر گھروں کی چھتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

#BREAKING : #FRANCE : #Belgian Air Force F-16 fighter Crashed in residential area in #Pulvigner in #Morhiban. Both pilots were able to catapult before the crash. pic.twitter.com/byE6MRgRLR