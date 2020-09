وہ پاکستانی جنہیں پی آئی اے نے مفت فضائی سفر کروانے کا اعلان کردیا

اسلام آباد ، کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) 2 سال سے کم عمر کے پاکستانیوں کو مفت سفر کروانے کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پی آئی اے نے معصوم بچوں کے لیے سفر مفت کرنے کاا علان کردیا اور اپنی ایک ٹوئیٹ میں بتایا کہ دو سال سے کم عمر بچے کے ہمراہ موجود والدین بچے کے 100 فیصد مفت سفر کی سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کی اس پیشکش کا اطلاق اکانومی اور ایگزیکٹو دونوں کلاسز پر ہوگا۔

PIA brings an exciting offer for families

Now infant can travel 100% free.

What are you waiting for!

Book Now: https://t.co/zzPi4NyCFA#PIA #PIACares #GreatPeopleToFlyWith pic.twitter.com/585HLtcl9R

— PIA (@Official_PIA) September 16, 2020