”غلطی ہو گئی بھائی جان، آئندہ تھری پیس سوٹ پہن کر سوئمنگ کروں گا“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم سوشل میڈیا ناقدین پر برس پڑے جن کا کہنا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے بڑوں کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں جہاں وہ اپنے کرکٹ تجزیے کے ساتھ سماجی مسائل پر بھی روشنی ڈالتے رہتے ہیں، تاہم بعض اوقات انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس بار وسیم اکرم نے تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ٹوئٹر پر ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔

وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم تھوڑی صحت مندانہ زندگی گزاریں، میں بہت جلد 55 سال کا ہو جاو¿ں گا تو کیا ہوا، کبھی کبھی آپ کوشش کرتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ فیس بک پر انسٹاگرام پر کافی لوگ اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں، ان کیلئے میرا پیغام ہے کہ بدتمیزی بزدل لوگ کرتے ہیں، ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تمہاری بیک گراؤنڈ کیا ہے۔

Morning this video is specially for trolls and rude people before everyone says do not reply to them ,ignore them sure will do after this one #saturdaymorning #haveablessedday???? pic.twitter.com/1dcqRIqNso

— Wasim Akram (@wasimakramlive) September 19, 2020