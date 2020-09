لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے قائد میاں نواز شریف نے ٹوئٹر جوائن کرلیا۔

مسلم لیگ ن کے قائد میاں نواز شریف نے ہفتہ کے روز ٹوئٹر جوائن کیا ہے۔ ان کا ہینڈل @NawazSharifMNS ہے۔ انہوں نے ابھی تک اپنے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے تاہم اس کے باوجود ان کے چند منٹوں میں ہی 10 ہزار کے قریب فالورز ہوچکے ہیں۔ نواز شریف کے سوشل میڈیا پر انٹری مارنے کے بعد ٹوئٹر پر پاکستان میں #TwitterWelcomesNawazSharif ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔

مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کے ٹوئٹر جوائن کرنے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ان کا ٹوئٹر پر آنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، انہوں نے ساتھ ہی نواز شریف کا ٹوئٹر ہینڈل بھی مینشن کیا۔

Happy & privileged to announce that in order to stay connected to the people of Pakistan, MNS has decided to join Twitter. His Twitter handle is @NawazSharifMNS #TwitterWelcomesNawazSharif

