کرس گیل کا آج پاکستان آنے کا اعلان، قومی کھلاڑیوں کا ردعمل بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری بلے باز کرس گیل کی جانب سے پاکستان آنے کے اعلان پرقومی کھلاڑیوں کی جانب بھی ردعمل سامنے آیا ہے۔

قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کہا کہ آپ جب بھی پاکستان آئیں آپکو ہمیشہ خوش آمدید کہیں گے۔

You are more than welcome whenever you want to visit Pakistan #UniverseBoss. https://t.co/T06cvQ2nMy