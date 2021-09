پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان پر سنگین غفلت کا الزام ،   امریکہ میں طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا

واشنگٹن ( ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو ان کے دوست سمیت امریکہ میں طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا ۔ ائیر لائن کی جانب سے ماسک ٹھیک سے نہ پہننے پر طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا۔

Disgusted to be banned by @AmericanAir and @traveloneworld for not been able to fly to training camp, i got escorted by police off the plane for no reason. I would like to see evidence for any wrong doings! #AAteam #Notallterrorists pic.twitter.com/dL3UfFcYYl