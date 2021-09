بگ باس سیزن 15 کی میزبانی کیلئے سلمان خان تیار لیکن کتنا معاوضہ لیں گے؟ یقین کرنا مشکل

ممبئی (ویب ڈیسک) گیارہویں سیزن سے بھارتی ٹی وی کے رئیلیٹی شو بگ باس کی میزبانی کرنے والے بالی ووڈ کے سلومیاں ایک بار پھر بگ باس سیزن 15 کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، نیا سیزن اکتوبر میں پیش کیا جائے گا۔ رپورٹس میں کہا جارہا ہے کہ اس بار سلومیاں شو کی میزبانی کرنے کا دگنا معاوضہ لیں گے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کا میزبانی کرنے کا منفرد انداز اور بطور فلم اسٹار ان کی شہرت ہر سیزن میں بگ باس کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور بگ باس شو کے ہٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ سلمان خان کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان خان ہر سیزن کے ساتھ اپنے معاوضے میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بھاری رقم وصول کرتے ہیں اور شو انتظامیہ بھی بخوشی ان کا مطالبہ پورا کرتی ہے۔

سلمان خان رئیلیٹی شو کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے میزبان رہے ہیں۔ پچھلے سال بگ باس 14 کے آغاز سے قبل ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سلومیاں نے بگ باس سیزن 4 سے 6 تک فی قسط ڈھائی کروڑ روپے معاوضہ وصول کیا تھا۔ سیزن 7 کے لیے ان کی فیس دگنی ہوگئی تھی اور انہوں نے شو کی فی قسط کا معاوضہ 5 کروڑ روپے لیا تھا۔

LetsOTT Exclusive: #SalmanKhan will be paid a huge remuneration for Bigg Boss 15 - ₹350 crores for 14 weeks. pic.twitter.com/PgXeZgYp6p