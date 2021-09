کرس گیل کے پاکستان آنے کے اعلان پر عاصم اظہر بھی میدان میں آگئے، پیشکش کردی

کراچی(ویب ڈیسک) گلوکار عاصم اظہر نے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کرس گیل کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کی تواضع بریانی سے کریں گے۔

نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے سیکیورٹی خدشات پر سیریز کھیلے بغیر پاکستان کا دورہ ادھورہ چھوڑ کر جانے کے فیصلے نے جہاں پاکستانی کرکٹ شائقین کو مایوس کیا وہیں لوگ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی اس حرکت پر پاکستان کی حمایت میں آواز بلند کررہے ہیں۔ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کرس گیل نے بھی پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے گزشتہ روز ٹوئٹر پر لکھا ’’میں کل پاکستان جارہاہوں، کون میرے ساتھ آئے گا؟‘‘

I’m going to Pakistan tomorrow, who coming with me? ????????????

کرس گیل کی پاکستانی کرکٹ ساتھ اظہار یکجہتی اور محبت نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے اور لوگوں نے ٹوئٹر پر گیل کی پاکستان سے محبت کو سراہتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔

welcome @henrygayle!!! Let us treat you with some good biryani, amazing music & safety like no other ????????♥️???????? https://t.co/qk7C1Jcu6k