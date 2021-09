کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) گورنر سندھ عمرا ن اسماعیل نے گرین لائن پراجیکٹ کے لئے بسیں کراچی پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ اداکرتے ہوئے بتایا کہ بسوں کی آمد کی خوشی میں ریڈ کارپٹ ویلکم جیسے انتطامات کئے گئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں گورنر عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ 42 گرین لائن بسوں کی پہلی کھیپ لانے والا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ! آج سٹیٹ آف آرٹ بسوں کی نقاب کشائی کی جائے گی۔میں اس موقع پر بہت خوش اور پرجوش ہوں ۔

Vessel carrying first lot of 42 Green line buses will dock KPT in a few minutes. Inshallah will unveil the state of art buses today at 3:30. Red carpet for the arrival of buses has been laid and I am excited to revive. Thank u Prime Minister @ImranKhanPTI Tthe wait is over. pic.twitter.com/cG2GzPPcLX