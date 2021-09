فرانس نے ایک اور اہم ملک سے اپنے کنٹریکٹ منسوخ کردئیے

پیرس(ڈیلی پاکستان آن لائن)فرانس کی بجائے امریکہ سے جنگی جہازوں کی خریداری پر فرانس نے سوئٹرزلینڈ سے تمام کنٹریکٹ منسوخ کردئیے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق فرانس کی حکومت نے رافیل طیاروں کی بجائے امریکہ سے ایف 35 جنگی طیارے خریدنے پر سوئٹرزلینڈ سے اپنے کنٹریکٹ منسوخ کردئیے ہیں جبکہ فرانسیسی صدر نے سوئٹرزلینڈ کے ہم منصب سے اپنی ملاقات بھی منسوخ کردی ہے۔اس سے قبل فرانس آبدوز ڈیل منسوخ ہونے پر آسڑیلیا اور امریکہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلاچکا ہے۔

Angry that Switzerland preferred the US-made F35 over French Rafale jets Macron cancels a meeting with Swiss President Parmelin — RTS Info