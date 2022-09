پی آئی اے کی پشاور سے دبئی جانے والی پرواز میں دوران سفر نوجوان کی جہاز کی کھڑکی توڑنے کی کوشش ، عجیب و غریب حرکتیں 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور سے دبئی جانے والی پاکستان انٹر نیشنل ایئر لائنز کی پرواز میں انتہائی حیران کن معاملہ دیکھنے کو ملا جس کی ویڈیو نے مسافروں سمیت ہر شہری کو ششدر کر دیاہے ، ایک نوجوان جس نے دوران سفر جہاز کی کھڑکی توڑنے کی بھی کوشش کی تاہم جہاز کے عملے نے معاملے کو سنبھال لیا ۔

تفصیلات کے مطابق سامنے آنے والی ویڈیو ز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی آئی اے کی پشاور سے دبئی جانے والی پرواز ایک نوجوان جہاز کے فلور پر لیٹا ہواہے اور اس نے تمام مسافروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رکھی ہے ، اتنی دیر میں عملے میں سے ایک شخص آتا ہے اور اسے اٹھا کر سیٹ پر بیٹھاتا ہے ، عملے کا شخص کیمرے سے ویڈیو بناتے ہوئے بتاتا ہے کہ ٹیک آف کر نے کے بعد سے اس شخص نے یہ حرکتیں شرو ع کر رکھی ہیں ، مسافر بھی سب دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی اذان دیتا ہے کبھی جہاز کے فلور پر لیٹ جاتاہے اور اس نے اپنا سارا سامان بھی نکال کر رکھ دیاہے ۔جہاز کے عملے کا اہلکار اس شخص کو متنبہ کرتاہے کہ آپ نے اب سیٹ سے اٹھنا نہیں ہے ۔

اسی حوالے سے ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں اس شخص نے جہاز میں سوار درجنوں مسافروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ، جب عملے کے اہلکار اس شخص سے بات چیت کررہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑکی سے نیچے دیکھنے کیلئے جاتاہے اور اس دوران زور سے کھڑکی کے شیشے پر ٹانگ مارتا ہے تاہم کھڑکی محفوظ رہی اور عملے نے اسے قابو کر لیا ۔ویڈیو میں ایک شخص بتاتا ہے کہ پشاور سے نکلتے ہوئے یہ شخص بالکل ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا اس نے یہ حرکتیں شروع کر دیں ۔

Passenger tries to break cabin window of Pakistan International Airlines (PIA) Airbus A320 Peshawar to Dubai flight. pic.twitter.com/6ozEwOliNz