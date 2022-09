راوی سٹی منصوبے پر 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے کام جاری ہے, عمران خان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ راوی سٹی منصوبے پر 40 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے کام جاری ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان نے لکھا کہ 40 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے تعمیر ہونے والا یہ شر 15 ملی نفوس کی ضروریات پوری کرے گا ، یہ پاکستان کا پہلا سر سبز سمارٹ شہر ہوگا ، دریا کنارے تعمیر ہونے والا یہ شہر عمودی ہو گا جو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مواقع فراہم کرے گا۔

Work is progressing on Ravi city. With $40 bn investment portfolio it will accommodate 15 mn ppl & will be Pak's first green & smart city. Vertical riverfront development provides range of opportunities for int & national investors. Ravi City will have world's largest waterfront pic.twitter.com/XkFONVNlhf