پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر بنچ بنانے سے متعلق حکم امتناع ختم ، باقی معاملات پر فل کورٹ سماعت 3اکتوبر تک ملتوی ، تاریخ رقم ، سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں) سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پربینچزبنانے سے متعلق حکم امتناع ختم کردیا اور ایکٹ میں شامل دیگر معاملات پر فل کورٹ سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئی۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کی، سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی جس کو براہ راست ٹی وی پر دکھایا گیا۔شام میں وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج نہیں لگتا کہ سماعت مکمل ہو، میں نے اپنے دونوں سینیئر ججز سے مشاورت کی، کیا آپ راضی ہیں کہ کیس کو پارٹ ہرڈ کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل نے بتایا انہیں سندھ طاس معاہدے سے متعلق مقدمے کےلیے ویانا جانا ہے۔کھلی عدالت میں ہی چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا فیصلہ لکھوایا اور حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں اور اٹارنی جنرل کو بینچ کے سوالات کے جواب دینا ہیں، چیف جسٹس نےکہا پریکٹس اینڈپروسیجر کے ذریعے درپیش چیلنج پر اپنے دو سینیئر ججز سے مشاورت کریں گے، جسٹس سردارطارق اورجسٹس اعجازالاحسن نے مانا کہ ہم اپنےطورپرپریکٹس اینڈپروسیجر طے کریں گے۔سپریم کورٹ نے حکم دیاکہ تمام فریقین 25 ستمبر تک جواب جمع کرا دیں، عدالت کے سامنے فل کورٹ تشکیل کی درخواست کی گئی تھی، درخواست گزاروں نے فل کورٹ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دیا ہے۔چیف جسٹس کا کہنا تھاکہ اپنے ساتھی ججوں سے مشورہ کر کے بینچ بنا رہا ہوں، آپ سب برا نہ مانیں تودلائل مختصراورجامع رکھا کریں۔سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پربینچزبنانے سے متعلق حکم امتناع ختم کردیا اور ایکٹ کےمطابق چیف جسٹس دو سینیئر ججز سے مشاورت کرکے بینچ تشکیل دیں گے۔سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈپروسیجرایکٹ میں شامل دیگرمعاملات پرسماعت جاری رہے گی اور فل کورٹ سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی سماعت کے دورانسپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ،جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر ریمارکس دیئے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے آئین کی کیا خلاف ورزی ہوئی؟ ،سپریم کورٹ قانون سے بالا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ ،مارشل لا دور کے عدالتی فیصلوں کا میں تو پابند نہیں، کوئی اور ہو تو ہو،جج حلف لیتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت کام کروں گا، میری یا آپ کی کیا رائے ہے اس کی حیثیت نہیں،ریکوڈک کیس میں عدالتی فیصلے سے ساڑھے 6 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا،ذوالفقار علی بھٹو کیس میں بھی غلطی ہوئی، ہماری انا اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ غلطی نہ مانیں،ہم نے از خود نوٹس نہیں لیا، اگر پارلیمنٹ نے بہت زور دار وار کیا ہوتا تو ہم از خود نوٹس لیتے، آئین اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، سپریم کورٹ کی آزادی سے نہیں جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے گزشتہ روز تشکیل کردہ فل کورٹ بینچ کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر ملکی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی ۔ پیر کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پندرہ رکنی فل کورٹ نے درخواستوں کی سماعت کی ۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحیی آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل ہے۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پہلے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ تاخیر کےلئے معذرت چاہتا ہوں، فل کورٹ اجلاس چل رہا تھا، جس میں فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ٹی وی پر مقدمہ لائیو نشر کرنے کا پائلٹ تجربہ کیا جائے، ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو براہِ راست نشریات کے ممکن یا ناممکن ہونے کا جائزہ لے گی، ہم میں سے بینچ کے کچھ ممبران کیس پہلے سن چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ سنا ہی نہیں۔اس موقع پر عدالتِ عظمی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 9 درخواستیں ہیں اور وکلا کون کون ہیں؟ خواجہ طارق رحیم صاحب!آپ دلائل کا آغاز کریں، دلائل دوبارہ سے شروع ہوں گے کیونکہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے، فل کورٹ بنانے کی 3 درخواستیں تھیں جن کو منظور کر رہے ہیں، فل کورٹ اجلاس میں فل کورٹ سماعت کرنے کی منظوری دی گئی، عوام ہم سے 57ہزار کیسز کا فیصلہ چاہتے ہیں، خواجہ صاحب!ہم آپ کو نہیں کہتے کہ کم بولیں مگر آپ بات کو جامع رکھیں، ماضی کو بھول جائیں، ابھی کی بات کریں۔جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ سیکشن 5 کا کیا ہو گا؟ کیا ایک پارٹی کی وجہ سے ایکسر سائز نہیں ہو گی؟چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خواجہ طارق رحیم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں، ایکٹ پڑھا جائے۔وکیل خواجہ طارق رحیم نے ماضی کے حوالے سے دلائل جاری رکھے جس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب! یہ عوامی وقت ہے، ایسے نہ کریں اور ایکٹ پڑھیں، سیکشن 2 میں مت جائیں اور پورا ایکٹ پڑھیں، وہ الفاظ مت بولیں جو ایکٹ میں موجود نہیں۔جسٹس سردارطارق نے کہا کہ خواجہ صاحب!مہربانی کر کے قانون پڑھ لیں۔جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ قانونی نکات کی طرف آئیں۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ خواجہ صاحب!اپنے دلائل مرتب کریں، ہر سوال کا جواب فوری مت دیں، اپنے معاون کو کہیں عدالت کے سوالات نوٹ کر لے، جب سوالات سمجھ لیں تو ایک ہی بار جواب دیجیے گا۔وکیل خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ پارلیمنٹ نے 3 ججز کی کمیٹی بنا کر عوامی مقدمات کے فیصلے کی قانون سازی کی۔جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آئین کا آرٹیکل 191 کیا کہتا ہے؟۔وکیل خواجہ طارق رحیم نے جواب دیا کہ آرٹیکل 70 سے شروع کر کے تمام متعلقہ آئینی شقیں سامنے رکھوں گا، آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے ذریعے اپنے رولز بنا رکھے تھے، پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخلت کی۔جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ خواجہ صاحب جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ پورا قانون ہی غلط تھا یا چند شقیں؟وکیل خواجہ طارق رحیم نے جواب دیا کہ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کے شیڈول 4 کے مطابق سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ضوابط خود بناتی ہے۔جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار آئین میں دیا گیا یا قانون میں؟۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی کہ خواجہ صاحب!آئینی شقوں کو صرف پڑھیں، ان کی تشریح نہ کریں۔جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب!آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قانون بنانا پارلیمان کا دائرہ کار نہیں تھا یا اختیار نہیں تھا؟چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ خواجہ صاحب! آپ جو باتیں کر رہے ان پر الگ درخواست لے آئیں، ابھی اپنی موجودہ درخواست پر فوکس کریں، میں آپ کی زندگی آسان بنانا چاہ رہا ہوں، لگتا ہے آپ ایسا نہیں چاہ رہے۔جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اختیارات اور طاقت کا ذکر قانون میں نہیں۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل خواجہ طارق رحیم سے کہا کہ آپ یہ سوال نوٹ کر لیں، سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے، کیا آپ کے مطابق سپریم کورٹ رولز 1980 آئین سے متصادم ہیں، مستقبل کی بات نہ کریں دلائل کو حال تک محدود رکھیں، مستقبل کی قانون سازی کے لیے درخواست دائر کر دیں۔جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آرٹیکل 184/3 جوڈیشل پاور ہے، عدالت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب!آپ کی بحث کیا ہے؟ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر یہ سب فل کورٹ کرے تو درست ہے، اگر پارلیمنٹ یہ کام کرے تو غلط، میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سے۔جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر موثر کیا جا سکتا ہے؟جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا قانون سازی سے چیف جسٹس کی پاورز کو ختم کیا گیا یا پھر سپریم کورٹ کی؟وکیل خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ آئینی مقدمات میں کم سے کم 5 ججز کے بینچ کی شق بھی قانون سازی میں شامل کی گئی ہے۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جس شق پر آپ کو اعتراض ہے کہیں کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا لا محدود اختیار ہو تو آپ مطمئن ہیں؟جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ کس آئین کے آرٹیکل سے ایکٹ متصادم ہے؟جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون جوڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی پاور؟ کیا پارلیمان انتظامی اختیارات سے متعلق قانون بنا سکتی ہے؟ کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات دے کر سپریم کورٹ کی جوڈیشل پاور پسِ پشت ڈال سکتی ہے؟جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب! کیا آپ کو قبول ہے کہ ایک بندہ بینچ بنائے؟ پارلیمان نے اسی چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ آپ کے موکل کی کوئی ذاتی دلچسپی تھی یا عوامی مفاد میں درخواست لائے ہیں؟وکیل خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ یہ درخواست عوامی مفاد میں لائی گئی ہے۔جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا قانون کے بعد سپریم کورٹ کا اختیار کم ہوا یا چیف جسٹس کا؟جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا قانون سے چیف جسٹس کا عہدہ بے کار ہو گیا ہے؟وکیل خواجہ طارق رحیم نے سوال کیا کہ کیا 3 ججز بیٹھ کر آئینی تشریح نہیں کر سکتے؟چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کہا جارہا کہ جج قابل نہیں، قانون سازی میں صرف تعداد کی بات ہو رہی ہے۔جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ تشکیل دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا؟ یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماسٹر آف دی روسٹر والا چیف جسٹس کا اختیار غیر آئینی تھا؟ بینچ اگر چیف جسٹس اور 2 جج بنائیں تو کیا آپ کو اس پر اعتراض ہے؟جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ اگر ایگزیکٹیو رولز بنانے کا اختیار رکھتا ہے تو کیا پارلیمنٹ جوڈیشل اختیار ختم کر رہی ہے؟ بینچ کی تشکیل جوڈیشل اختیار کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جوڈیشل اختیار کو محدود کرنا غیر آئینی اقدام ہے، پارلیمنٹ کیا یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ پبلک انٹرسٹ کی کیا تعریف ہے؟وکیل خواجہ طارق رحیم نے جواب دیا کہ پارلیمان نے تو اختیارات لے لیے ہیں۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کس جانب سے دلائل دے رہے ہیں؟جسٹس اعجازالاحسن نے کہا کہ ایکٹ کا سیکشن فور 1956 کے آئین میں تھا لیکن بعد میں نکال دیا گیا، کیا اس قانون سازی کےلئے آئینی ترمیم درکار نہیں تھی؟جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال اپنی فہرست میں شامل کر لیں، اگر 17جج بیٹھ کر یہی قانون بنا دیں تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے بنایا تو غلط ہے؟ آپ کا پورا کیس یہی ہے ناں، یہی ساری بحث آپ کر رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے، عدالت اپنے رولز خود بنا سکتی ہے، میں پارلیمنٹ کی تضحیک نہیں کر رہا، کیا پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت کر سکتی ہے؟چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مسلسل سوالات سے ہم آپ کی زندگی مشکل اور نا ممکن بنا رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال نوٹ کر لیں، سوال نوٹ کر کے آرام سے جواب دے دیجیے گا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی فی البدیہہ جواب آپ کے لیے ہی مشکل کا باعث بنے، ہمارے 100 سوالات میں اصل مدعا تو گم ہو جائے گا۔جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آرٹیکل 199 کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا تو کیا وہ غلط تھا؟ فوجی آمر کے دور میں سپریم کورٹ رولز بنے، کیا وہ ٹھیک تھے؟ اگر یہ قانون سازی غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا۔۔جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ عدالتی قواعد بھی بنائے تو یہ عدالت کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس چلا جائے گا۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھیوں کے سوالات بہت اچھے ہیں، ان پر آرام سے غور کریں، آپ نے کہا کہ اہم کیس ہے، میں نہیں لگاتا میری مرضی، 10 سال کیس نہیں لگاتا، اگر کہہ دیا مقدمہ 14دن میں لگے گا میں کہوں میری مرضی، یہ عدالت عوام کے ٹیکس پر چلتی ہے، یہ قانون اڑا دیں تو چیف جسٹس کو فائدہ ہوتا ہے، میری رائے میری مرضی کو چھوڑیں، بتائیں آئین و قانون سے کیسے متصادم ہے؟جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میرے خیال میں از خود نوٹس میں اپیل کا حق دینا غیر آئینی ہے۔وکیل خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں بھی یہ قانون غیر آئینی ہے۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے خواجہ طارق رحیم سے کہا کہ یہ ذاتی رائے کیا ہوتی ہے، پلیز قانون کی بات کریں۔جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر اس قانون کو درست مان لیں تو پوری سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اختیارات کی تقسیم کے قانون کے خلاف ہے، اس قانون کو درست مان لیں تو پھر پارلیمنٹ عدلیہ سے متعلق کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے۔جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ اگر از خود نوٹس میں اپیل کا حق غلط ہے تو پھر دیگر مقدمات میں نظرِ ثانی کا حق کیوں ہے؟چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جج حلف لیتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت کام کروں گا، میری یا آپ کی کیا رائے ہے اس کی حیثیت نہیں، آپ نے ایک آرٹیکل نہیں بتایا کہ کیا آئین سے متصادم ہے؟ اگر پارلیمنٹ نے ہمارے حق پر وار کیا ہوتا ہم بہت سے کیسوں کی طرح اسے اٹھا لیتے، اس قانون سے کس کا حق چھینا جا سکتا ہے؟ ریکوڈک کیس میں عدالتی فیصلے سے ساڑھے 6 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، مجھے تو بطور چیف جسٹس ایسا اختیار نہیں چاہیے، قانون سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے؟جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میں خیبر پختون خوا کی طرح بارڈر پر ہوں، کیا یہ قانون عوامی مفاد میں بنا ہے یا ذاتی مفاد میں؟جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آپ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار کو محدود کرنا چاہتے ہیں؟جسٹس اعجازالاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار آئین نے دیا، کیا پارلیمنٹ اس آئینی اختیار کو قانون سے بدل سکتی ہے؟چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ می، مائی جیسے لفظ بے معنی ہیں، یہ استعمال نہ کریں، بتائیں آئین سے کیا متصادم ہے؟درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی سے جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے جس پر آپ 184/3 میں عدالت آئے؟جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پوری دنیا میں چیف جسٹس ماسٹر آف دی روسٹر نہیں ہوتا، چیف جسٹس کے پاورز کو چھیڑنے سے جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کا بھی جواب دیں، پاکستان میں قانون پارلیمنٹ سے آتے ہیں۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے آئین اور قانون کے تابع ہونے کا حلف اٹھایا ہے، میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہونے کا حلف نہیں لیا، آپ کہتے ہیں کہ آئین نہیں فیصلہ پڑھیں گے، اس ملک میں مارشل لا بھی لگے اس دوران بھی فیصلے آئے، مارشل لا دور کے عدالتی فیصلوں کا میں تو پابند نہیں، کوئی اور ہو تو ہو۔جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس کا اختیار لینے سے آرٹیکل 9 کیسے متاثر ہو گیا؟امتیاز صدیقی ایڈووکیٹ نے جواب دیا کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار متاثر ہوا ہے۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں نے تو آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا، انگریزی میں کہا جاتا ہے ،I, Me and Myself اس کو یہاں استعمال نہ کریں، ریکوڈک کیس میں سپریم کورٹ نے ایڈوائزری دائرہ اختیار استعمال کیا تھا، اگر میں کیس مقرر نہ کروں تو پاکستان کو ساڑھے 6 ارب ڈالرز کا ڈز لگ جاتا، اگر آپ چیف جسٹس کو یہ تمام اختیارات دینا بھی چاہیں تو میں نہ لوں۔جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ اگر یہ ایکٹ رہتا ہے تو اس کیس کے خلاف اپیل کون سا بینچ سنے گا؟جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3رکنی بینچ اپیل کے بینچ کا فیصلہ کر سکتا ہے، اگر 3 رکنی کمیٹی کہتی ہے کہ 5 رکنی بینچ اس ایکٹ کے خلاف اپیل سنے تو سن سکتا ہے۔جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پھر تو اپیل کا بینچ چھوٹا ہو گا، کیا فل کورٹ کے فیصلے کا اطلاق 5 رکنی بینچ پر نہیں ہو گا؟چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون کو غیر آئینی کہنا آسان ہے، بتا دیں کون سا سیکشن کس شق سے متصادم ہے؟ بہت سے قانون مجھے بھی ذاتی طور پر پسند نہیں ہوں گے، جب میری ذاتی رائے کی حیثیت نہیں تو آپ کی بھی نہیں، ہم نے از خود نوٹس نہیں لیا، اگر پارلیمنٹ نے بہت زور دار وار کیا ہوتا تو ہم از خود نوٹس لیتے، آپ ہمارے حقوق کے دفاع میں رونما ہوئے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بتائیں جو آئین کی خلاف ورزی ہوئی وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا اصل دائرہ اختیار کیا ہے؟ جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی وہ بتایا جائے؟جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں قانون پاس ہوا یا ذاتی مفاد میں؟جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کیا آپ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار محدود کرنا چاہتے ہیں؟جسٹس اعجازالاحسن نے کہا کہ رولز بنانے کا آئینی اختیار اس عدالت کو دیا گیا ہے، سپریم کورٹ رولز آرڈر کا تمام طریقہ کار دیتا ہے، کیا سپریم کورٹ کے اختیارات کو قانون سازی سے تجاوز کیا جا سکتا ہے؟وکیل نے جواب دیا کہ میرے خیال میں قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے درخواست کی کہ کیس ہے، میں کہتا ہوں میری مرضی میں نہیں لگاتا، پارلیمنٹ نے میری مرضی لی کیا غلط کیا؟ میں کیس مقرر نہیں کرتا آپ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، احتساب اور شفافیت کا جواب اوپر والے کو بھی دینا ہے، میرا احتساب کا عمل ہونا چاہیے، میں خوش ہوں گا، آئین اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، سپریم کورٹ کی آزادی سے نہیں۔جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اس قانون سے اندرونی آزادی کو فوکس کیا ہے۔جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا عدلیہ کی اندرونی آزادی کا معاملہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے؟ ۔جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پورا قانون پڑھ لیں اس میں صرف دو چیزیں ہیں، چیف جسٹس کے صوابدیدی اختیارات کو سپریم کورٹ میں تقسیم کیا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کو ان کے اور 2 سینئر ججز کے درمیان تقسیم کیا گیا، باہر سے کوئی آ کر مداخلت نہیں کر رہا ہے تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کہاں ہوئی؟ اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اپیل کا حق دینے سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے؟ آپ کہتے کہ قانون اچھا ہے، پارلیمنٹ کو اختیار نہیں تھا، ہم 15 غیر قانونی ججوں کو اختیار ہے؟جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس کی پاور تقسیم ہونے سے تو عدلیہ کی آزادی بڑھی، پوری دنیا میں فل کورٹ فیصلہ کرتا ہے، اسے عدلیہ کی آزادی اور چیف جسٹس کے اختیارات سے مت جوڑیں، یہ کیا بات ہوئی چیف جسٹس کے اختیارات کی بات آئی تو عدلیہ کی آزادی متاثر ہو گی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ہر اختیار پارلیمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا، باقی ممالک میں چیف جسٹس نہیں بلکہ بیلٹ سے بینچ بنتا ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو سپریم کورٹ کو مضبوط بناتا ہے، دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن درخواست آئے، اگلے روز چیف جسٹس بینچ بنا دے۔جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ قانون اچھا ہے مگر سپریم کورٹ کو خود بنانا چاہیے تھا۔۔جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر موثر کر سکتی ہے۔۔جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے تو کیا پارلیمنٹ نہیں ہے؟چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ قانون سے بالا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں، اس فیصلے میں جو لکھا ہے وہ آپ کی دلیل کی نفی کر رہا ہے، ہمیں ڈرائیں مت صرف دلائل دیں، وکیل کا کام ہے کہ بتائے اس فیصلے کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے۔اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالت سے استدعا کی کہ پہلے مجھے سن لیں تو بہتر ہو گا۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے جانا ہے تو بہتر ہے ان کو سن لیں۔اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے کہا کہ میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے پر سماعت کے لیے بیرونِ ملک جانا ہے، میں مختصر دلائل رکھوں گا۔چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ باقی دلائل 3 بجے آ کر سنیں گے، اٹارنی جنرل نے حساس معاملے پر ملک کی نمائندگی کرنے جانا ہے۔جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی شق ہے جو پارلیمنٹ کو رولز سازی سے روکتی ہے؟جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ 184/3 سے متعلق دفعات چیلنج ہیں تو ان کو ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت کیسے دیکھ سکتی ہے؟اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے جواب دیا کہ لا کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لا کی تعریف کے اندر آتا ہے۔اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔وقفے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ اگر 1980 کے رولز نہ ہوتے تو کیا پارلیمنٹ قانون سازی کر کے رولز بنا سکتی ہے؟وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ عدالت نے پوچھا کہ لفظ لا کی تشریح کیا ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے جواب دیا کہ امریکا میں سپریم کورٹ کے بنائے قوانین کی کانگریس ایکٹس سے مطابقت ضروری ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عوامی خدشات کو دور کرتا ہے، یہ ایکٹ سپریم کورٹ میں جمہوری عمل کا تسلسل ہے اور عوام کے حقوق کی حفاظت ہے۔جسٹس اعجازالاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عوامی اہمیت کا کیس ہے، یہی دوسری جانب کا مدعا ہے، ایسے تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹ عوامی مفاد سے منسلک ہے۔چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ثابت کرنا مدعی کا کام ہے کہ کیس مفادِ عامہ کا ہے یا نہیں، ہمارے پاس اضافی اختیارات نہیں بلکہ آرٹیکل 184/3 کے تحت محدود اختیارات ہیں۔کیا بنیادی حقوق یا مفادِ عامہ کے معاملے پر پہلے ہائی کورٹس نہیں جانا چاہیے تھا؟چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیا اس قانون سے جرح یا انصاف کا حق لیا گیا؟جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ انصاف تک رسائی اور ڈیو پراسس کو پوری طرح بدلا جا رہا ہے تو کیسے حقوق متاثر نہیں ہوتے؟جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا کوئی ایسی شق ہے جو پارلیمنٹ کو رولزسازی سے روکتی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کی ہمالیہ جتنی بڑی غلطی دکھا رہا ہوں جو ریکوڈک کیس میں ہوئی، امریکا کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں تو 20 منٹ کا مطلب 20 منٹ ہے۔چیف جسٹس نے کہا کہ دلائل مکمل کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کر رہے، آپ بھی خواجہ صاحب کی طرح ناراض ہوجانا کہ مجھے سنا نہیں۔اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین کہتا ہے رولز کو آئین کی مطابقت میں ہونا چاہیے، ایکٹ کی دفعہ 2 سپریم کورٹ کے طریقہ کار میں مزید شفافیت کےلئے بنائی گئی ہے، دفعہ 2 کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کہیں کہ چیف جسٹس کا بوجھ بانٹا گیا تاہم اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بالکل آپ نے فنٹاسٹک طریقے سے بتادیا، جب زیادہ دماغ ایک ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے تو کام زیادہ شفافیت سے ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اگرایک چیف فیصلہ کرسکتا ہے کہ ازخودنوٹس لینا ہے تو کمیٹی کیوں نہیں کرسکتی؟ ہم سائل کے سامنے جوابدہ ہیں جس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ اگرسمجھتی ہے ہمارا اندرونی طریقہ ٹھیک نہیں تو اسے ٹھیک کیوں نہیں کرسکتی؟اٹارنی جنرل نے کہا کہ انتظامی اور جوڈیشل معاملات میں فرق کا ہی سوال بار بار ہوتا رہا ہے جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی کیا تعریف ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہے۔۔اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے کہا کہ 43 سال سے یہ قانون نہیں بنا جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کیونکہ ہم 43 سال سے سو رہے تھے، سپریم کورٹ کے رولز 1980 میں بنائے گئے، اس لیے پارلیمنٹ نے قانون بنایا۔ ہم نے پارلیمنٹ کو ایسا کرنے پر مجبورکیا۔چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 184/3 کے بارے میں پبلک رائے یہ بھی ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوا، تین رکنی بینچ نے ریکوڈک معاہدے کو کالعدم کیا تھا، ریکوڈک کیس کے بعد ملک کو خسارہ ہوا تھا اورساڑھے 6 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا۔چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ ججزکی سوچ تھی اور اس کی درستی نہیں ہوئی، ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کیس میں بھی غلطی ہوئی تھی،ذوالفقار علی بھٹو کیس میں نظرثانی کیس بھی انہی ججز نے سنا۔انہو ں نے کہا کہ ہماری انا بہت بڑی بن گئی ہے، ہم نے مارشل لا کی توثیق کی، مان لیں کہ ججزسے غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری انا اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ غلطی نہ مانیں۔چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم ہر چیزمیں ازخود نوٹس لیتے ہیں تو اپنے بارے میں قانون سازی پر کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ پتا نہیں خواجہ صاحب کو کیا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے درخواست ڈال دی چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈپروسیجر کے ذریعے درپیش چیلنج پر اپنے دو سینئر ججز سے مشاورت کریں گے، جسٹس سردارطارق اورجسٹس اعجازالاحسن نے مانا کہ ہم اپنے طورپرپریکٹس اینڈپروسیجر طے کریں گے۔سپریم کورٹ نے حکم دیاکہ تمام فریقین 25 ستمبر تک جواب جمع کرا دیں، عدالت کے سامنے فل کورٹ تشکیل کی درخواست کی گئی تھی، درخواست گزاروں نے فل کورٹ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دیا ہے۔پاکستان بار کونسل کی فل کورٹ درخواست منظور کر کے نمٹا دی گئی ۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے فل کورٹ سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔

