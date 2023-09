غلط فہمیاں اور صحیح فہمیاں غلط فہمیاں اور صحیح فہمیاں



غلط فہمیاں اور صحیح فہمیاں۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ کالم لکھ رہا ہوں مضمون نہیں۔ یہ فرق میں جانتا ہوں اس لئے کالم کی بنیادی شرط Entertainment کا پورا لحاظ رکھوں گا جو میں ہمیشہ رکھتا ہوں۔ اسی سبب تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے میرا کالم پڑھنا شروع کر دیا تو ممکن نہیں کہ وہ اسے بیچ میں چھوڑ کر چلا جائے۔

اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں غلط فہمیاں اور صحیح فہمیاں کا پورا پنڈورا بکس کھول بیٹھا تو بند کرنا اور اسے ایک کالم میں سمونا مشکل ہو جائے گا۔ ہر شعبہ غلط فہمیوں سے بھرا پڑا ہے کہاں کہاں اس کی درستگی کراتا رہوں گا صرف تاریخ کی ایک چھوٹی سی (اور عملاً بہت بڑی) غلط فہمی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس پر میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ”پاکستان“ کے لفظ کے خالق خواجہ عبدالرحیم ہیں، چودھری رحمت علی نہیں۔ لیکن ہماری نصابی کتابوں میں یہ غلط معلومات درج ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ لندن میں چند طالب علم دوستوں کی مجلس میں گپ شپ کرتے ہوئے خواجہ عبدالرحیم کے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی جس کی اپنی دہشت تھی۔ کچھ طالب علم سرکاری ”آئی سی ایس“ کی تربیت پر تھے اور کچھ جاگیرداروں کے بیٹے تھے جنہیں آگے بڑھنے سے ڈر تھا کہ انگریز حکومت کی زد میں نہ آ جائیں۔ صرف چودھری رحمت علی اکیلے طالب علم تھے جو اس زمرے میں نہیں آتے۔ اس لئے ”انڈین مسلم سٹوڈنٹس“ نے جب مسلمانوں کے لئے علیحدہ وطن کا خاکہ پیش کرنے کے لئے ایک پمفلٹ (NOW OR NEVER) کے نام سے چھاپا جس میں ”پاکستان“ کا لفظ شامل تھا تو اس کے مصنف کے طور پر چودھری رحمت علی کا نام لکھا گیا اور اس طرح خوف کے باعث یہ قرعہ ان کے نام نکل آیا۔



یہ غلط فہمی تو ایسے ہی یاد آ گئی اصل میں تو میں یہاں اردو زبان کے کچھ الفاظ کے مفہوم کے بارے میں غلط فہمیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کی صحیح فہمی ہو سکے۔ میں نے ”پبلک ریلیشنز“ پڑھی بھی ہے اور اس کی پریکٹس بھی کی ہے۔ ”ریلیشنز“ یا ”تعلقات“ کا عملاً واسطہ تو ”پبلک“ کے حوالے سے پڑھا لیکن میں اس سمت کچھ زیادہ ہی نکل گیا۔ اور اس وادی میں یہی ذہنی سفر میرے آج کے کالم کا سبب بنا ہے۔ اس لئے فی الحال ”پبلک ریلیشنز“ یا ”تعلقات عامہ“ کو ایک طرف رکھ کر صرف ”ریلیشنز“ یا ”تعلقات“ کا کھوج لگاتے ہیں۔

تعلق، رشتے، خونی رشتے، غیر خونی رشتے دوستیاں، پیار محبت، لگاؤ اور ان سب کی معراج عشق FEELINGS احساسات اور جذبات کچھ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں جیسے بچوں اور ماں باپ بہن بھائیوں اور قریبی خون کے رشتے۔ اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا ادراک تب ہوتا ہے جب ان سے واسطہ پڑتا ہے کچھ لوگوں سے آپ پہلی مرتبہ ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ انہیں پہلے سے ہی جانتے تھے ان سے انڈر سٹینڈنگ ہونے، تعلق بننے یا دوستی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ فطرت نے کچھ شخصیات کے درمیان جو مقناطیس لگا رکھا ہوتا ہے وہ کام دکھاتا ہے اور اس کشش سے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔

خونی رشتوں میں کشش یا FEELING پہلے سے موجود ہوتی ہے اور دیگر رشتوں میں واسطہ پڑنے پر محسوس ہوتی ہے اور لگاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ ہر قسم کے رشتوں میں یہ پسندیدگی، لگاؤ بن جاتی ہے جو آگے بڑھ کر پیار محبت ا ور دوستی میں بدل سکتی ہے اور اگر اسی پیار محبت میں اتنی شدت آ جائے کہ دور ہونے کی صورت میں اس کی کمی اور اداسی کا احساس بڑھ جائے تو اس انتہائی صورت کو عشق کہہ سکتے ہیں آپ کا یہ عشق خدا سے ہو تو تصوف کی زبان میں اسے عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ بچوں کا ماں باپ یا بہن بھائیوں میں پیار انتہا کو پہنچ جائے تو یہ بھی عشق میں بدل سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ لفظ استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔



آپ کو اپنی کتابوں اپنے گھر اپنے سکول اپنے گاؤں اپنے شہر سے بھی عشق ہو سکتا ہے جسے لوگ کھل کر بیان بھی کر دیتے ہیں۔ سارا کھیل FEELINGS کا ہے جو ایک لگاؤ سے شروع ہو کر عشق تک پہنچ سکتی ہیں میں نے جان بوجھ کر غلط فہمیوں یا صحیح فہمیوں کا حوالہ دئے بغیر لگاؤ کے ارتقا کا بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میری بات غور سے سنیں تمام الفاظ کے کچھ لغوی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے لغوی معنی جاننے کے باوجود ہم انہیں اس طرح نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ کچھ الفاظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن ان کا (CONNOTATION)مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے CHILDISH جس کا ڈکشنری میں اصل مطلب ہے ”بچوں جیسا“ سمجھا تو یہ جانا چاہئے کہ یہ شخص بچوں کی طرح معصوم کام کرتا ہے اور بہت معصوم ہے لیکن اس لفظ کی CONNOTATION(یا عام مفہوم) بیوقوف ہے۔ ایک اور لفظ ہے ”سرخ“ جو ایک رنگ ہے لیکن اس رنگ کا اصل مفہوم ”خطرہ“ سمجھا جاتا ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خون کا رنگ سرخ ہے اور خون کا بہنا خطرے کی نشانی ہے۔ اسی لئے ٹرین میں جب گارڈ سرخ جھنڈی لہرتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ محاوہ بن گیا ہے۔ لال جھنڈی دکھانا۔ مطلب خطرے سے آگاہ کرنا۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں FEELINGSکی بنیاد پر پیدا ہونے والے تعلق کی مختلف صورتوں کی طرف آتا ہوں۔ ”دوستی“ کا لفظ بہت اچھا ہے اسے لڑکے آپس میں بہت خوشی سے استعمال کرتے ہیں اور لڑکیاں بھی بہت اطمینان سے ایک دوسرے کے لئے استعمال کرتی ہیں لیکن لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ جھجھکیں گی اور ان کی ہچکچاہٹ درست ہے جس کا سبب اس لفظ کی CONNOTATION ہے۔ اسی طرح کوئی پڑھاکو لڑکی بڑے فخر سے بتا سکتی ہے کہ اسے پڑھنے کا جنون ہے اور اسے کتابوں سے عشق ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا کتابوں سے لگاؤ انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ اسے اپنے سکول سے عشق تھا جسے چھوڑنے پر وہ بہت اداس رہتی ہے۔ لیکن اس کا لگاؤ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں یا دیگر قریبی عزیزوں سے انتہائی سطح تک پہنچ گیا ہو سکتا ہے جو دراصل عشق کی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ اس جذبے کے لئے ”عشق“ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچائے گی حالانکہ یہ لفظ اس کے جذبے کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اس کا سبب ”عشق“ کے لفظ کی CONNOTATION (معروف مفہوم) ہے۔ اس لئے وہ یہ لفظ اگر استعمال نہیں کرتی تو حق بجانب ہے اور اگر استعمال کرتی ہے تو غلط نہیں کرتی اس لئے میں یہ کہوں گا کہ اپنے احساسات کے درجوں کے لئے موزوں الفاظ استعمال کریں CONNOTATION کی پرواہ نہ کریں۔