سندھ حکومت نے 24گھنٹے میں سب سے زیادہ تمر کے درخت لگا کر گنیز بک آف ریکارڈ بنا ڈالا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے ایک روز میں زیادہ سے زیادہ تمر کے پودے لگانے کے لیے ساحلی علاقے کھارو چاھن میں شجر کاری کرکے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈبنا دیا گیا

سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں پاکستان پیپلزپارٹی کے چیرمین بلاو ل بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ نے تیسری بار چوبیس گھنٹے میں شجرکا ری کرکے

گنیز بک کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ ریکارڈ ہم نے 2009،2013میں بنایا تھا اور آج پھر اسے حاصل کرلیا گیا ہے۔

Congratulations Pakistan.Sindh broke Guinness world record for our Mangroves plantation drive.Most trees planted in 24hrs.This is 3rd time we have broken record.1st in 2009, 2013 and now 2018. Mangroves helps protect environment, ecosystem and the coast against forces of the sea. pic.twitter.com/6ZZhzukKD6