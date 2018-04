”ساری عورتوں کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر۔۔۔ “ میشا شفیع کے الزامات کے بعد نوجوان اینکر عائشہ یوسف نے بڑے راز سے پردہ اٹھادیا، خواتین کے دل کی بات کہہ دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ میشا شفیع کے علی ظفر پر ہراسگی کے الزام کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی ہے جس کا حصہ بنتے ہوئے نوجوان اینکر عائشہ یوسف نے کہا ہے کہ ساری عورتوں کو اپنی زندگی میں ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے خلاف بولنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، ہمیں اس بات پر میشا شفیع کی حمایت کرنی چاہیے کہ انہوں نے جنسی ہراسگی کے خلاف آواز اٹھائی۔

میشا شفیع کی جانب سے گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراسگی کے الزام کے بعد سوشل میڈیا پر کوئی گلوکارہ کی حمایت کر رہا ہے تو کوئی علی ظفر کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے ، ایسے میں 92 نیوز کی اینکر عائشہ یوسف بھی میدان میں آگئیں۔ انہوں نے ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ” بطور خاتون میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں میشا شفیع کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ گلوکارہ ایسا سنگین الزام صرف شہرت حاصل کرنے کیلئے لگائے گئی۔ دوسری بات ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں اس ہراسگی کے خلاف بولنے کی ہمت ہے جس کا ہم اپنی زندگی میں سامنا کرتے ہیں“۔

سعد محبوب نامی ایک صارف نے عائشہ یوسف کے موقف پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ جب تک ثبوت نہیں آجاتے ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی کی طرفداری کریں یا کسی کو جج کرتے پھریں۔ جو ہم کرسکتے ہیں وہ یہی ہے کہ معاملے کی تحقیقات ہونے دیں اور عدالت کو فیصلہ کرنے دیں۔

عائشہ یوسف نے سعد محبوب کو جواب دیا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ان خواتین کو مخاطب کیا جو صرف سلیبریٹی ہونے کی بنا پر میشا شفیع کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ ’ دنیا کی ہر خاتون اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح ہراسگی کا سامنا کرتی ہے ، اس لیے ہمیں چیزوں کو سامنے آنے دینا چاہیے جس کے بعد ہم کسی پر صحیح یا غلط ہونے کا الزام لگاسکیں گے‘۔

