”بے شرموں!!! کب تک مجھے۔۔۔“ ڈاکٹر عامر لیاقت نے لندن سے جاری ہونے والی مریم کلثوم نواز کی تازہ ترین تصویر پر ایسا شرمناک تبصرہ کر ڈالا کہ ہر پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گیا، جان کر آپ بھی سیخ پا ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کینسر جیسے موذی مرض سے مقابلہ کر رہی ہیں اور لندن کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ نواز شریف کے سیاسی مخالفین سمیت ہر پاکستانی ہی بیگم کلثوم نواز کی صحت یابی کیلئے دعا گو ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔” مجھے بھی جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا گیا اور ۔۔۔“ میشا شفیع کے علی ظفر پر الزامات کے بعد ”بلبلے“ سے شہرت پانے والی عائشہ عمر نے بھی تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، شوبز انڈسٹری میں ”تھرتھلی“ مچا دی

نواز شریف اور مریم نواز بیگم کلثوم نواز کی عیادت کیلئے لندن گئے تو ہسپتال سے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ بیگم کلثوم نواز کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کی عیادت کر رہے ہیں۔ تصویر سامنے آنے کے بعد عوام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیلئے بلند ہو گئے مگر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) رہنماءڈاکٹر عامر لیاقت نے اس تصویر پر ایسا شرمناک تبصرہ کیا ہے کہ ہر کوئی غصے سے آگ بگولہ ہو گیا ہے۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر یہی تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا ” بے شرموں! مجھے یہاں 8 ماہ سے لٹایا ہوا ہے کب تمہیں جیل ہو گی کب میری جان چھوڑے گی۔“ حقیقت میں تو اس تصویر کا ’میم‘ کسی اور نے بنایا ہو گا لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت نے اسے شیئر کر کے توپوں کا رخ اپنی جانب کر لیا۔

باجی پلیز نامی ایک ٹوئٹر ہینڈل سے لکھا گیا ”اللہ سے ڈرو۔۔۔ کینسر کوئی مذاق نہیں ہے“

شجاعت علی نے عامر لیاقت کی ایک پرانی ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ”عامر لیاقت نے خود ہی ثابت کر دیا اپنا قول“

عبدالواحد نے لکھا ”اللہ بیگم کلثوم نواز کو شفاءکاملہ عطاءفرمائے۔۔۔ آمین“

محمد ادریس نے لکھا ”بہت ہی گھٹیا آدمی ہو“

ثاقب نعیم نے لکھا ”میں تمام انصافینز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سب میں بیگم کلثوم نواز کو مت گھسیٹیں۔ نواز شریف اور اس کے خاندان نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ انہیں ملے گا“

I request all insafians that dont bring kalsoom in and make fun of her. Nawaz and family will see their fortune for what they had done