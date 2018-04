”لڑکی کا موڈ ہو تو تفریحی محبت لیکن اگر موڈ نہ ہو تو۔۔۔“ میشاءشفیع کے الزامات پر وقار ذکاءنے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ تمام لڑکیوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ میشاءشفیع کے علی ظفر پر جنسی ہراسگی کے الزامات کے بعد شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے چہ مگوئیوں کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی میشاءشفیع کے حق میں بول رہا ہے تو کوئی علی ظفر کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔

معروف ٹی وی میزبان وقار ذکاءبھی میدان میں آ گئے ہیں لیکن انہوں نے ایسا بیان جاری کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ سا برپا ہے۔ وقار ذکاءنے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”جب تک لڑکی کو اچھا لگتا ہے، تو یہ بہترین تفریحی محبت ہوتی ہے، جب لڑکی کا موڈ نہ ہو تو ’جنسی ہراسگی‘۔ لڑکی نمبر مانگے تو وہ یہ سب مزے کیلئے کرتی ہے لیکن اگر لڑکا نمبر مانگے تو یہ ’ٹھرکی پن‘ کہلاتا ہے۔ اگر میشاءشفیع کا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے تو میڈم پہلے عدالت سے رجوع کرتیں، سوشل میڈیا کیوں؟“

Jab tak larki ko acha lagta hai , "its healthy flirt", jab larki ka mood na ho tu "sexual harassment". Larki num mangay tu "its just for fun" , Larka num mangay tu "its Tharkipan". If it's not a publicity stunt tu phelay Court mei file karti Madam, Social media kyun? #Meesha — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) April 20, 2018

ان کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد صارفین بھی ان کی حمایت کرتے نظر آئے۔ مجاہد نامی ایک صارف نے لکھا ” آپ کی اس بات سے 100فیصد متفق ہوں“

نائلہ الماس نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا“

Hahahahaha — Naila Almas (@naila_almas) April 20, 2018

علی جمشید نے لکھا ”وقار بھائی برائے مہربانی اپنے تجربات بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بتائیں کہ جو آپ بول رہے ہیں، آپ کیساتھ کیا کچھ ہوا“

Waqar Bhai please share your experiences as well. Share please of how you are speaking as you faced all this. — panda. (@alijamshyd) April 20, 2018

شہزاد نے لکھا ”اس معاملے پر میں آپ کی حمایت کرتا ہوں“

+1 Damn... agree with you on this... after crypto — Shahzad (@pakistanprobe) April 20, 2018

محمد جاوید نے لکھا ” آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں لیکن آپ کے بیان کچھ جارحانہ ہے۔۔۔ شائد تھوڑا نرم لہجے والا بیان بہتر رہے گا“

I agree with what you’re saying but you have a bit of aggression in that. Probably toned down version would be better. — Muhammad S Javed (@Shoaibjutt) April 20, 2018

ری بیلیس نامی صارف نے لکھا ”زندگی میں پہلی بار سہی بات کی ہے“

زندگی میں پہلی بار سہی بات کی ہے ???????? — Rebellious !!! (@tehsin17) April 20, 2018

آصف میمن نے لکھا ”کبھی کہتے ہیں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہونا چاہئے لیکن مرد کو ذلیل کرنا ہو تو پھر عورت کارڈ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ کو تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو پھر یہ عورت کارڈ کیوں؟ مرد کا کوئی کارڈ نہیں“

kabhi kehtay hain mard aur aourat mai farq nahi hona chahiye lakin mard ko zaleel karna ho to phir aourat card kion use kia jata hai? apko to mardo k shana ba shana chalna hai so why this aourat card? mard ka koi card nahi ???? — آصف میمن (@asiforient) April 20, 2018

ارون داس نے لکھا ”کیا بات ہے وقار بھائی۔۔۔ بہت خوب کہا“