”ابرار الحق نے میری دوست کیساتھ۔۔۔“ پاکستانی خاتون صحافی نے ابرارالحق پر ایسا شرمناک ترین الزام عائد کر دیا کہ عمران خان بھی غصے سے آگ بگولہ ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ میشاءشفیع نے علی ظفر پر جنسی طورپر حراساں کرنے کے الزامات عائد کئے تو شوبز انڈسٹری ہل کر رہ گئی اور سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ برپا ہے۔

علی ظفر نے اگرچہ خود پر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے اور طرح طرح کے انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔

علی ظفر اور میشاءشفیع کا معاملہ ابھی شروع ہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) رہنماءاور گلوکار ابرارالحق پر بھی جنسی ہراسگی کے الزامات عائد کر دئیے گئے ہیں اور یہ الزامات عائد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی معروف صحافی ’صباحت زکریا‘ ہیں۔

صباحت زکریا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”مجھے یاد ہے کہ تقریباً 30 سالہ ابرار الحق کا میری ایک دوست کیساتھ اس وقت تعلق تھا جب وہ 16 سال کی تھی۔ ابرارالحق نے مسلسل شادی کے وعدوں کے ذریعے اس کا جنسی استحصال کیا۔ یہ وہ دن تھے جب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نابالغی کیا ہے اور یہ سب کچھ مردوں کا معمول سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔“

صباحت کی یہ ٹویٹ سامنے آنے کے بعد صارفین کا ردعمل بھی آنا شروع ہو گیا اور صحافی نائلہ عنایت نے لکھا ”ابرار الحق نے بالآخر شادی بھی اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی کیساتھ کی“

صباحت زکری نے جواب دیتے ہوئے لکھا ”میرے خیال سے اس کے گھر والوں نے پسند کی تھی“

نائلہ عنایت نے لکھا ” شائد۔۔۔ حریم عابد کنیرڈ کالج میں گریڈ سٹوڈنٹ تھی“

ایس ٹی نامی صارف نے لکھا ”لوگ تو شعیب اختر کے بارے میں بھی بالکل ایسا ہی کہیں گے“

ایم ایچ اے نامی صارف نے لکھا ”تو وہ بلو کے گھر نہیں گیا؟“

عرفان خان نے لکھا ”وہ گیا لیکن پچھلے دروازے سے “

ایم ایچ اے نے لکھا ”ڈیڈی نال گل کوئی نہیں کیتی؟“

عرفان خان نے کہا ”لوڑ ای نئیں سی“

زاہد چوہدری نے لکھا ”ابرار۔۔۔ صادق اور امین گروپ کا ممبر“

رحمان خلجی نے لکھا ”اگر تمہاری دوست خاموش ہے تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اتنے سالوں بعد کیوں؟ حقیقت پسند بنو“