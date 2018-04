”علی ظفر نے میری کزن کو غسل خانے میں کھینچ لیا اور پھر۔۔۔“ پاکستانی لڑکی نے علی ظفر پر اب تک کا شرمناک ترین الزام لگا دیا، کشتی پر اپنی کزن کیساتھ پیش آنے والا ایسا واقعہ سنا دیا کہ ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ میشاءشفیع کے اداکار و گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراسگی کے الزامات کے بعد ایک اور پاکستانی لڑکی میدان میں آ گئی ہے جس کا کہنا ہے کہ علی ظفر نے اس کی کزن کا بوسہ لینے کی کوشش کی اور پھر اسے غسل خانے میں کھینچ لیا لیکن وہ اس سب پر خاموش رہیں۔

ماہم جاوید نامی لڑکی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر میشاءشفیع کے جاری کردہ پیغام پر جواب دیتے ہوئے لکھا ”میشاءشفیع کے علی ظفر سے متعلق بہادرانہ انکشافات نے مجھے گلوکار سے متعلق کئی سال پہلے کی کہانی یاد کروا دی ہے، جب علی ظفر نے میری کزن کا بوسہ لینے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ غسل خانے میں کھینچ لیا۔ خوش قسمتی سے میری کزن کے دوست وہاں تھے جنہوں نے علی ظفر کو پیچھے دھکیل دیا“

So @itsmeeshashafi's brave sharing of her experience reminded me of a story about @AliZafarsays from many many years ago, when Ali Zafar tried to kiss my cousin and pull my cousin into a restroom with him. Luckily my cousin's friends were there to push Ali Zafar off https://t.co/kBQbBiwyFP — Maham Javaid (@JMaham) April 19, 2018

ماہم جاوید نے مزید لکھا کہ ”یہ سب کچھ سال 2004-5 کو کشتی میں سوار ہو کر ’یاٹ کلب‘ میں منعقدہ ایک پارٹی میں جانے کے دوران ہوا۔ مجھے تاریخ کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ان دنوں جنسی ہراسگی کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس سے متعلق بات کرنا بھی ممنوع سمجھا جاتا تھا کوئی مشکل سے ہی اس بارے میں بات کرتا تھا“

This was on a boat on the way to a party at the Yacht Club between 2004-2005. Why don't I remember the date? Bc this is what's crazy: in those days such sexual harassment was such a non issue and simultaneously such a taboo that we hardly spoke about it — Maham Javaid (@JMaham) April 19, 2018

ماہم نے مزید لکھا ”ہم دوستوں کے علاوہ کسی اور کو بتانے یا علی ظفر کی شکایت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ایک معروف شخصیت ہے، ممکنہ طور پر کوئی بھی ہماری بات نہ سنتا اور اس کی پرواہ نہ کرتا۔ اور پھر کئی سال گزر جانے پر ہم بھی یہ سب کچھ بھول گئے، میشاءشفیع! یہ یاد کروانے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری کہانیاں معنی رکھتی ہیں“

We didn't even think of telling anyone, apart from friends, or reporting him because "he's a celebrity, no one would possibly care or listen". And tbh over the years we forgot the story ourselves, until today. Thanks @itsmeeshashafi for reminding us that our stories matters — Maham Javaid (@JMaham) April 19, 2018

ماہم کی جانب سے یہ ٹویٹس سامنے آنے کے بعد فاروق رانا نامی صارف نے سوال پوچھا ”مجھے متجسس ہوں کہ آپ یا آپ کی کزن نے کئی سال پہلے ہی یہ الزامات کیوں نہیں گئے یا پھر پولیس کو شکایت کیوں نہ کی؟ یہ سب تو توجہ حاصل کرنے جیسا لگ رہا ہے“

ماہم نے جواب دیا کہ ”آپ کیا کہتے ہیں کہ میری کزن کیا کرتی؟ کشتی کے کپتان کے پاس جاتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کی بات پر یقین کرتا اور کسے تحفظ دیتا؟“

What would you have my cousin do? Go to the Captain of the boat? Who do you think the captain would believe/protect? — Maham Javaid (@JMaham) April 19, 2018

اسد علی نے لکھا ”آپ صرف ایک کہانی ہیں، ویسے آپ ہیں کون؟ آپ کی شناخت کیا ہے! ہر کوئی یہاں ایک سے زائد اکاﺅنٹ بنا سکتا ہے اور کھیل سکتا ہے“

you're just a story btw who are you ? your identity please ! everyone can make multi accounts here and can play the game. — Assssad Ali (@AssssadAli) April 19, 2018

صہیب فرقان نے لکھا ”او ہاں۔۔۔ اور آپ کو یہ سب کچھ تب یاد آ رہا ہے جب کئی اور اس طرح کے الزامات کے ساتھ سامنے آ گیا ہے، کچھ اور کہانی بناﺅ“

Oh yes. And you remembered only when someone else came up with it. Make something else up. — Sohaib Furqan ???????? (@sfurqan92) April 19, 2018

ماہم جاوید نے لکھا ”دیکھا! ایسے معاشرے میں اکیلے بولنا بہت مشکل ہے جہاں استحقاق کو تحفظ حاصل ہو۔ لیکن جب آپ دوسرں کو بہادرانہ اقدام اٹھاتے دیکھتے ہیں، تو آپ زیادہ پراعتماد اور متاثر ہوتے ہیں“

You see its difficult to speak up alone in a culture that protects privilege. But when you see others being brave, you feel more confident and inspired. — Maham Javaid (@JMaham) April 19, 2018

