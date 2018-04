میشاءشفیع کے علی ظفر پر الزامات کے بعد ماہرہ خان بھی بول اٹھیں، ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ میشاءشفیع کے علی ظفر پر جنسی ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد ماہرہ خان بھی میدان آ گئی ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں ہے اور جب تک ہم اس مسئلے کو حساس نہیں بنائیں گے تب تک جنسی ہراساں کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔

ماہرہ خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”جنسی ہراسگی جیسے سنجیدہ موضوع پر بات کرنے والے بیمار ذہنیت کے لوگ صرف یہ دکھا رہے ہیں اس مسئلے کی جڑ کہاں ہیں۔۔۔ ہمارے ذہنوں میں۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے والے اس وقت تک پیدا ہوتے رہیں گے جب تک اس مسئلے کو غیر حساس بنایا جاتا رہے گا۔“

The sick mentality of those commenting on an issue as serious as sexual harassment as casually as they are just shows where the root of this problem exists - in our minds. We will continue to breed harassers for as long as we continue to desensitise this issue. — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) April 20, 2018

ماہرہ خان کی ٹویٹ پر ردعمل دیتے ہوئے رمشاءنے لکھا ” میں نہیں جانتی کہ یہ آپس میں دوست بھی کیسے ہیں“

Idk how are they even frndz! — Rimsha (@ZehraRimsha) April 20, 2018

عزیر علی نے لکھا ”بیمار ذہنیت والے وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں۔۔۔ اتنا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جتنا کہ جنسی ہراسگی کا۔۔۔ سگریٹ پینے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔۔۔ دوہرے سٹینڈرڈ والے گھٹیا لوگ“

The sick mentality of those who smoke...as serious as sexual harassment ...we will continue to breed smokers...fucking double standard cheap people — Uzairali (@aliuzair913) April 20, 2018

عائشہ بیگ نے لکھا ”میشاءشفیع کو سستی شہرت چاہئے اور کچھ نہیں“

#MeeshaShafi want cheap publicity nothing more. — Ayesha Baig (@AyeshaB06673689) April 20, 2018

فاریہ نے لکھا ”دوسری لڑکیوں کا کیا جو اس معاملے پر بول رہی ہیں؟“

What about the other girls pointing out @AliZafarsays ? — Faria (@FariaSays) April 20, 2018

عبدالباسط خان نے لکھا ”آپ کو بھی ایک ایوارڈ شو میں جاوید شیخ نے ہراساں کیا تھا۔۔۔ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟“

U was Also sexualy harrased by javed Sheik, in a award show. Whats ur take on that? — Abdul Basit khan (@Abdulkhan381) April 20, 2018

شاہ رخ علیم نے لکھا ”یہ علی ظفر پر غلط الزام لگایا گیا ہے۔ کم از کم علی ظفر میں انصاف کے حصول کیلئے اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کی جرات تو ہے“

It's a false blame on Ali Zafer. At least the man has the courage to take it to Court for justice. #RespectMen #NoMoreBlamesOnMen — Shah Rukh Aleem (@SharOoAleem) April 20, 2018

