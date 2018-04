سرجیکل سٹرائیک کا تصوراتی دعوی،عوامی حمایت حاصل کرنے کا طریقہ ہے:خواجہ آصف

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا پاکستان پر سرجیکل سٹرائیک کا تصوراتی دعوی کرنا عوام کی حمایت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کا پاکستان پر سرجیکل سٹرائیک کا بار بار تصوراتی دعوی کرنا عوام کی حمایت حاصل کرنے کا طریقہ ہے یا پھر وہ کشمیر اور بھارت کے دیگر حصوں میں مظالم اور جنگی جرائم کی ذمہ دار اپنی فوج کی زبان بول رہے ہیں۔

Modi's repeated claims of imaginary surgical strikes r an attempt to shore up dwindelling public support or he is being taken for a ride by his Army commanders who are culpable of worst atrocities and war crimes in Kashmir and else where in India...