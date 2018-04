فاٹا میں امن قربانیوں کے بعد آیا،ریاست اور سیکورٹی فورسز متاثرین کی بحالی کے لئے پرعزم ہیں :ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجرجنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ فاٹاکے بہادرلوگوں نے بہت قربانیوں کے بعدامن حاصل کیا ہے،ریاست بشمول سکیورٹی فورسزمتاثرین کی بحالی کےلیے پرعزم ہیں،آپریشنزکے بعدعلاقے کومحفوظ بنانے کے مر حلے سے گزررہے ہیں۔

Brave tribes of FATA have achieved peace & stability after lot of hardships & sacrifices. Restoration of normal life after kinetic operation is part of ‘clear-hold-build-transfer’ strategy. State including security forces is committed to rehabilitate the affected population. pic.twitter.com/digAWkPVH8

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے ڈی جی میجرجنرل آصف غفور کا کہنا تھاکہ آپریشنزکے بعدعلاقے کومحفوظ بنانے کے مر حلے سے گزررہے ہیں،یہ ہماراگھرہے،مل کرتسلسل کیساتھ حالات کومکمل پرامن بنائیں گے،ہمیں بے یقینی پھیلانےوالی دشمن قوتوں کوکامیاب نہیں ہونے د ینا۔انہوں نے مزید کہا کہ فاٹاسیکرٹریٹ میں22اپریل کوتاجررہنماوں،فوجی،سول حکام کی ملاقات ہوگی جس میں حقیقی مسائل،آگے بڑھنے کے ا مورپربات ہوگی،قبائلیوں کی معاشی بحالی اولین ترجیح ہے، فاٹاکوقومی دھارے میں لا کر ہی ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے۔

Affected NWA traders shall have a meeting with local civil - military and FATA secretariat representatives on 22 April to discuss genuine issues and way forward. Economic rehabilitation of tribes takes priority. Mainstreaming of FATA remains key to their empowerment & prosperity.