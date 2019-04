’یہ ہمارا گھرہے ، یہ پاکستان ہے ‘ آئی ایس پی آر نے شاندارویڈیو جاری کردی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے۔

آئی ایس پی آر کے آفیشل یوٹیوب چینل پر 20 اپریل کو رات 12 بجے ’یہ ہمارا گھرہے ، یہ پاکستان ہے ‘ کے عنوان سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو پاکستان کے مختلف حصوں اور ترقیاتی کاموں کو دکھاتی ہے۔ اس ویڈیو میں سی پیک جیسے منصوبے کا تفصیلی تعارف بھی کرایا گیا ہے جبکہ پاکستان میں موجود سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔

یوٹیوب پر ریلیز ہونے والی ویڈیو کو رات گئے بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی یہ ویڈیو اپنی ریلیز کے پہلے 17 منٹ کے دوران ہی سوا لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔

