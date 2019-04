” ابھی نندن سچا سپاہی ہے جو ۔۔۔ “ بھارتی پائلٹ کو ایوارڈ دینے کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی میدان میں آگئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ابھی نندن ایک سچا سپاہی ہے جو جعلی ایوارڈ وصول نہیں کرے گا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ایئر فورس نے ونگ کمانڈر ابھی نندن کا نام بھارت کے امن کے زمانے کے سب سے بڑے فوجی اعزاز ’ اشوک چکرا‘ کیلئے تجویز کیا ہے۔علاوہ ازیں بھارتی فضائیہ نے ان تمام پائلٹس کے نام ’ وایو سینا میڈل‘ کیلئے تجویز کیے ہیں جو میراج 2000 طیارے اڑا کر 26 فروری کو پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔

بھارت نے پاکستان میں گرفتار ہونے والے ابھی نندن کو سب سے بڑا فوجی اعزاز دینے کا فیصلہ کرلیا

ڈی جی آئی ایس پی آر نے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ایوارڈ دینے کے اعلان پراپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جس طرح بار بار جھوٹ بولنے سے وہ سچ نہیں بن جاتا اسی طرح ایوارڈز دینے سے بھی یہ سچ نہیں بن جائے گا۔ ونگ کمانڈر ابھی نندن سیکنڈ جنریشن کا ایک سچا سپاہی ہے جو پیشہ ورانہ ایمانداری کا مظاہرہ کرے گا اور خود ساختہ قوم پرستانہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوگا۔

ابھی نندن کی زندگی کو خطرات، ایئرفورس نے انہیں سرینگر سے کہاں منتقل کردیا؟

ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ اگر ونگ کمانڈر ابھی نندن پر دباﺅ ڈال کر یا مجبور کرکے اسے ایوارڈدے بھی دیا جائے تب بھی اس سے سچ کو تبدیل نہیں کیا جاسکے گا۔

خیال رہے کہ بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھی نندن ورتھمان نے 27 فروری کو پاکستان میں دراندازی کی تھی ۔ پاک فضائیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ابھی نندن کے مگ 21 طیارے کو تباہ کرکے اسے گرفتار کرلیا تھا جسے بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کردیا گیا تھا ۔

Awards too, like repetitions don’t make truth of a lie. Wg Comd Abhinandan is a proud second generation soldier. He, staying professionally honest, may not succumb to this false nationalistic coated symbolism. Even if he does under pressure or compulsion, it won’t undo the truth. https://t.co/BkanBpE6DF