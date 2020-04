لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹر حسن علی نے پتنگ بازی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد معافی مانگ لی ۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں قومی کرکٹر حسن علی کو حکومت کی جانب سے نافذ کی گئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پتنگ کو ہوا میں اڑاتے ہوئے دیکھا گیا۔ مذکورہ ویڈیو میں حسن علی کو گوجرانوالہ میں اپنے گھر کی چھت پر اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ہمراہ پتنگ بازی کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی کی قانون شکنی کی ویڈیو سامنے آنے پر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حسن علی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے روکنے کی بجائے قومی کرکٹر کا خود اس جرم کا مرتکب ہونا عوامی حلقوں کے لیے باعث تشویش ہے۔شہریوں کے احتجاج پر پولیس کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ اگر ہم حسن علی کو خود پتنگ بازی کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کرتے لہذا اس ویڈیو کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔

حسن علی نے پتنگ بازی کی ویڈیو سامنے آنے پر معافی مانگی اور کہا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے ،میں پتنگ بازی نہیں کر رہا تھا ،میں اپنے گاوں میں گیا ہوا تھا جہاں کٹی ہوئی پتنگ آئی تھی اور میں اسے اتار کر ڈسپوز کر رہا تھا ،میں کرکٹر ہوں کو پتنگ اڑانے والا لڑکا نہیں ہوں،یہ خونی کھیل ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے ۔

@RealHa55an Crickter Hassan ali explained kite flying and also apologized,love you, stay blessed #coronavirusinpakistan#coronaoutbreak pic.twitter.com/V2r4gbFRYX