مودی اور اشرف غنی میں ایک بار پھر نزدیکیاں بڑھنے لگیں، بھارت نے افغانستان کوکتنی امداد دے دی؟

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان صدر اشرف غنی نے ادویات اور خوراک عطیہ کرنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا " میرے دوست نریندر مودی کا شکریہ، اور بھارت کا شکریہ جس نے ہمیں ہائیڈروکسی کلوروکوئیں کی 5 لاکھ ، پیرا سیٹامول کی ایک لاکھ گولیاں اور 75 ہزار میٹرک ٹن گندم فراہم کی ہے، گندم کی پہلی کھیپ (5 ہزار میٹرک ٹن) افغانستان کے لوگوں کے پاس ایک سے دو دن میں پہنچ جائے گی۔"

اشرف غنی نے ایک بار پھر مودی سرکار کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ انڈیا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب ان کے پاس دیگر اشیا دستیاب ہوں گی تو وہ افغانستان کو مزید امداد بھی بھیجیں گے۔ " کووڈ 19 کے اس مشکل وقت میں اتحادیوں اور دوستوں کے درمیان قریبی تعاون ہمیں اس وبا سے لڑنے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کرے گا۔"

Thank you also for further commitments to supply more items including medicines and equipment as availability increases in India.

In the difficult times of #Covid19, closer cooperation between allies and friends will prepare us better to fight this menace and save our people.