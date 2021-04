بین الثقافتی قابلیت کا فروغ-سٹیزن آرکائیو نے کتاب متعارف کرادی بین الثقافتی قابلیت کا فروغ-سٹیزن آرکائیو نے کتاب متعارف کرادی

لاہور(پ ر) Book Clubs Across Borders' بیس ماہ پر مشتمل ورچوئل بک کلب پروگرام ہے،یہ اکتوبر2020میں متعارف ہوا۔جوپاکستان میں 12شہروں کے ثانوی،اعلیٰ ثانوی اورtertiaryکے طلباء کو افغانستان کے 12شہروں سے منسلک کرتا ہے۔پورے پروگرام کے کورس کے دوران پاکستان سے کراچی،اسلام آباد،پشاور،حیدر آباد،خیر پور،لاڑکانہ،سوات،فیصل آباد، سرگودھا، لاہور، راولپنڈی اور مظفر آباد جبکہ افغانستان سے قندھار،پروان،بمیان،پنج شیر، ہرات، جلال آباد، ننگر ار،خوست،کابل،بلخ،ہلمنداور کنار شہرسے 360شرکاء 144سیشنز کے ذریعے 12کتابیں پڑھیں گے۔سٹیزن آرکائیو آف پاکستان کی پراجیکٹ کو آر ڈینیٹر BCABعالیہ طیبی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ”Book Clubs Across Borders کا بنیادی مقصد پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کے درمیان ان کی بین الثقافتی قابلیت کو بڑھاتے ہوئے ثقافتی اور سماجی مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آپس میں باہمی روابط میں اضافہ کرنا ہے۔ان سیشنز کے ذریعے طلباء کو مقامی اور بین الاقوامی مصنفین سے خود کو آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے سے متعلق اپنے پیچیدہ تجربات اور سمجھ کو بیان کرنے اور سیکھنے میں مدد ملے گی۔CAPیہ اعلان کرنے میں انتہائی فخر محسوس کرتا ہے کہ اب تک ہم 72ورچوئل کتابوں کے ساتھ پروگرام کی چھٹی سہہ ماہی مکمل کرچکے ہیں۔بک کلب کی ورچوئل شکل نے مصنفین کیلئے گفتگو میں شریک ہونے اور طلبا ء کے ساتھ بات چیت کے امکان کو ممکن بنایا۔اب تک ہم پاکستان سے Threading My Prayer Rug'کی مصنفہ صبیحہ رحمان،99 Nights in Logar'کے مصنف جمیل جان کوچئی،In Other Rooms,اور Other Wondersکے مصنف دانیا ل معین الدین اورFearless: Stories of Amazing Women کی مصنفہ آمنہ شیخ فاروقی کی میزبانی کرچکے ہیں۔

کے علاوہ،سٹیزن آرکائیو آف پاکستان،افغانستان میں اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ سیشنز سے قبل CAPکی ٹیم کے ساتھ ابتدائی بک کلب سیشنز کی سہولت کے ساتھ اسکولوں اور شرکاء کو مدد بھی فراہم کررہی ہے۔اس بات چیت میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی تاریخی ترقی پر سیر حاصل گفتگو کے ساتھ ساتھ عصری ثقافتی امور کی گہری عکاسی ہر بھی بات چیت کی جاتی ہے۔اس پروگرام کی کامیابی سیشن کے دوران طلباء کی جانب سے کئے گئے سوالات سے ظاہر ہوتی ہے۔